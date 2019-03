Inter-Lazio in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Inter (4--3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Icardi, Perisic. All. Luciano Spalletti

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Inter-Lazio: dove vederla in tv

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale 201 del satellite (382 o 112 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A canale 202 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

Inter-Lazio in Live-Streaming

Inter-Lazio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati dell'Inter (risultati e marcatori)

-Cagliari-Inter 2-1 (31' aut. Perisic, 38' Lautaro Martinez, 43' Pavoletti)

-Eintracht Francoforte-Inter 0-0

-Inter-Spal 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

-Inter-Eintracht Francoforte 0-1 (5' Jovic)

-Milan-Inter 2-3 (3' Vecino, 51' de Vrij, 57' Bakayoko, 68' Martinez, 71' Musacchio)

Ultimi 5 risultati della Lazio (risultati e marcatori)

-Siviglia-Lazio 2-0 (20' Ben Yedder, 78' Sarabia)

-Lazio-Milan 0-0

-Lazio-Roma 3-0 (12' Caicedo, 73' Immobile, 89' Cataldi)

-Fiorentina-Lazio1-1 (23' Immobile, 61' Muriel)

-Lazio-Parma 4-1 (22' Marusic, 26' Luis Alberto, 38' Luis Alberto, 44' Lulic, 77' Sprocati)

Inter-Lazio: informazioni

Serie A | 29° giornata

Data, orario e luogo: domenica 31 marzo 2019, ore 20:30, Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano