Inter, lo sfogo di Conte ha effetto immediato: vertice con Zhang e si chiude l'affare Dzeko

" Rispetto ai piani concordati, siamo in ritardo sia nelle uscite che nelle entrate "

Una bordata vera e propria quella di Antonio Conte ieri in conferenza stampa a Singapore. Parole fortissime che però pare abbiano avuto l'effetto sperato perchè in casa Inter non si vuole creare una frattura prima ancora che inizi la stagione e così è il caso che il tecnico tanto cercato e voluto venga esaudito nei suoi desideri sul mercato, con Romelu Lukaku primo nome seguito da Edin Dzeko della Roma, senza dimenticare il capitolo uscite, con Icardi e Nainggolan che non rientrano nel progetto.

Cena per abbassare i toni e vertice programmato con Zhang

Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri sera è stata organizzata una cena a base di pesce con i dirigenti presenti a Singapore per ammordire le frizioni con Antonio Conte e rassicurarlo sul mercato. Il tecnico è stato messo nuovamente al corrente delle difficoltà per Lukaku – a maggior ragione senza una cessione di Icardi –, ma la società ha confermato che ci proverà fino all'ultimo; e l’ha rassicurato sul valore relativo delle prossime tre partite. In sostanza è stato l’anticipo di un vertice che ci sarà lunedì a Nanchino, tra il presidente Steven Zhang, l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il tecnico Antonio Conte, prima della cena con il patron Zhang Jindong.

Accellerata per Dzeko

In attesa di sbloccare le situazioni riguardanti Lukaku e Icardi, l'Inter ha assoluto bisogno di un altro attaccante da affiancare a Lautaro Martinez. Ecco perchè la prossima settimana si darà l'assalto decisivo a Edin Dzeko, da un mese ormai nel radar nerazzurro. Pare che le distanze tra i 20 milioni chiesti dalla Roma e i 12 offerti dall'Inter si siano ridotte, a metà strada ci sarà un accordo e si chiuderà senza inserire contropartite tecniche. Nella seconda metà della prossima settimana verrà definito il tutto, quando Ausilio e Marotta torneranno a Milano, così che Dzeko sarà agli ordini di Conte quando la squadra rientrerà dalla tournée asiatica.