Inter, lo Sporting rifiuta lo scambio con Joao Mario: per Bruno Fernandes servono 70 milioni

Frederico Varandas è pronto a cedere Bruno Fernandes, ma solo al migliore offerente. Dopo aver rifiutato l’offerta di 55 milioni del Manchester City, che metteva sul piatto anche due contropartite tecniche, lo Sporting ha detto di no anche all’Inter. I nerazzurri avevano proposto lo scambio con João Mário, che fu prelevato proprio dallo Sporting nel 2016, ma i Leões non hanno voluto sentire ragioni.

Bruno Fernandes viene valutato 70 milioni dal club portoghese e lo Sporting non accetterà nessuna offerta inferiore per liberarsi dell’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese come riferito da O Jogo. Nella lista delle pretendenti anche Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool e Manchester United.

Bruno Fernandes, intanto, conferma l’addio...

" Sto bene allo Sporting, ma ci sono club che non si possono rifiutare "