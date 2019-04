Quel dubbio legittimo di cui tanto abbiamo parlato e scritto torna d'attualità alla vigilia del derby d'Italia. Inter-Juventus è la madre di tutte le partite per una rivalità che da sempre infiamma il nostro campionato e fornisce motivazioni non appena queste due compagini si ritrovano una contro l'altra. Questa volta, con i bianconeri già scudettati e i nerazzurri chiamati a certificare un posto nella prossima Champions, al di là degli interessi di squadra, i riflettori saranno puntati su Mauro Icardi: l'uomo del passato e del presente per l'Inter, papabile uomo del futuro per la Juventus.

Una storia da killer contro la Juventus

L'attaccante argentino ha da sempre un feeling speciale con la porta di Madama, un fiuto del gol che spesso e volentieri si esalta nei confronti con la Vecchia Signora. In 13 gare, di cui 12 in campionato e una in Coppa Italia, il classe 1993 vanta otto sigilli alla Juventus e due assist. Non sono numeri banali in questo periodo storico così dominante per i campioni d'Italia: l'inizio risale ai tempi della Sampdoria con quella doppietta timbrata a Torino in un 1-2 di festa blucerchiata.

STAGIONE SQUADRA GOL/ASSIST RISULTATO ESITO 2012-13 Sampdoria 2 1-2 Vittoria 2012-13 Sampdoria 1+1 3-2 Vittoria 2013-14 Inter 1 1-1 Pareggio 2014-15 Inter 1 1-1 Pareggio 2014-15 Inter 1 1-2 Sconfitta 2016-17 Inter 1+1 2-1 Vittoria 2017-18 Inter 1 2-3 Sconfitta

Al ritorno arriva un'altra vittoria per 3-2 al Ferraris e un altro gol del bomber di Rosario. La stagione successiva (2013-2014) viene bagnata con un altro graffio alla Signora, al Meazza, di fronte al nuovo pubblico nerazzurro in appena 22' giocati. Che si giochi a Torino o Milano poco cambia, perché Icardi distribuisce sempre reti anche nel 2014-15, mentre nel 2016 regala con gol e assist l'unica gioia alla sciagurata Inter di de Boer. Un anno fa un'esultanza senza freni e l'illusione prima di Cuadrado e Higuain, ma soprattutto dell'ingresso di Santon per un 2-3 di importanza capitale per la banda di Allegri e letale per il Napoli di Sarri.

La gioia di Mauro Icardi dopo il gol in Inter-Juventus - Serie A 2017-2018Getty Images

364 giorni dopo: non più leader, anzi riserva

A distanza di 364 giorni (scherzi del calendario), Mauro Icardi non è più il leader dell'Inter. Quello status, dopo mesi di trattative, chiacchiere e di un'insana gestione da parte di tutte le componenti societarie, non esiste più. Oggi Maurito deve sperare di non essere l'ombra di Lautaro Martinez, il favorito della vigilia per indossare una maglia da titolare. Di sicuro ci sarà spazio, almeno in corsa, per l'osservato speciale perché relegarlo a panchinaro proprio contro la Juventus sarebbe la peggior punizione possibile.

Il saluto tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi - Serie A 2018-2019Getty Images

Tra mercato e futuro

A Spalletti il compito di non dare il colpo di grazia a una manovra autolesionistica che oggi fa rima con la svalutazione del più grande capitale della rosa. A Icardi il dovere di comportarsi da professionista fino in fondo per il raggiungimento degli obiettivi di squadra. Manca poco, solo un mese, e poi ci sarà un futuro tutto da scrivere. Dagli ammiccamenti di Paratici alla risposta secca di Marotta, passando per indizi più o meno indicativi nell'era dei social, Madama pregusta già l'affare: rigenerare uno degli attaccanti più forti al mondo e infliggere patimenti ai rivali trasformando una bestia nera in un'arma per allargare ulteriormente il gap. Se il futuro di Mauro Icardi sarà tinto di bianconero, ci saranno altri Inter-Juventus ma questo potrebbe davvero essere l'ultimo tango in nerazzurro.