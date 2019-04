Inter, Milan, Atalanta, Roma, Lazio e Torino: 6 squadre per 2 posti, chi va in Champions?

Sette giornate, 21 punti a disposizione, posta in palio sempre più alta perché non si può più sbagliare. La Serie A 2018-2019 entra nella sua fase decisiva, quella dei verdetti. Analizziamo le volate di questo finale di stagione.

La (non) volata Scudetto

Ottavo scudetto consecutivo ormai archiviato per la Vecchia Signora: tutto è pronto per la festa di sabato 13 aprile e sarà un altro record bianconero per un dominio destinato a durare. Giochi ormai fatti, al contrario di quanto successo la scorsa stagione: lì sì che fu volatona Juventus-Napoli.

1. Juventus punti 84

SPAL

Fiorentina

INTER

Torino

ROMA

Atalanta

SAMPDORIA

2. Napoli punti 64

CHIEVO

Atalanta

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA

La volata Champions ed Europa League

Clamorosa bagarre, invece, per quel che concerne la lotta per conquistare un posto valevole per le due competizioni europee. Inter e Atalanta si sono annullate mentre la Roma ha ottenuto tre punti d'oro a Genova. La squadra di Inzaghi ha una partita in meno rispetto alle altre (il recupero sarà il 17 aprile alle 19, in casa contro l'Udinese), ma attenzione alla Dea e, perché no, anche al Torino in ottica Champions. Ci sono cinque squadre racchiuse in appena tre punti. Qui dentro, di fatto, tutte possono sperare praticamente in tutto.

3. Inter punti 57

FROSINONE

Roma

Juventus

UDINESE

Chievo

NAPOLI

Empoli

4. Milan punti 52

Lazio

PARMA

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

5. Atalanta punti 52

Empoli

NAPOLI

Udinese

LAZIO

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

6. Roma punti 51

Udinese

INTER

Cagliari

GENOA

Juventus

SASSUOLO

Parma

7. Lazio punti 49

MILAN

Udinese

Chievo

SAMPDORIA

Atalanta

CAGLIARI

Bologna

TORINO

I giocatori del Sassuolo abbracciano Rogerio mentre i giocatori della Lazio si disperano, LaPresseLaPresse

8. Torino punti 49

Cagliari

GENOA

Milan

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

La volata salvezza

Con il Chievo (ultimo a quota 11 punti) ormai fuori dai giochi e potenzialmente già in B nel prossimo weekend, è appassionante la lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta con il botta e risposta a distanza tra Udinese e Bologna, senza dimenticare il cuore del Frosinone, capace di espugnare il Franchi. I ciociari hanno acceso una fiammella di speranza con gli ultimi due successi, ma forse si sono svegliati tardi e la loro corsa resta proibitiva. Anche Genoa e Parma sono state risucchiate e non possono dormire sonni tranquilli. Se davanti, infatti, si procede piano, paradossalmente dietro si corre.

13. Genoa punti 34

SAMPDORIA

Torino

SPAL

Roma

ATALANTA

Cagliari

FIORENTINA

14. Parma punti 34

SASSUOLO

Milan

CHIEVO

Sampdoria

BOLOGNA

Fiorentina

ROMA

Udinese-Empoli - Esultanza MandragoraGetty Images

15. Udinese punti 32

Empoli

LAZIO

ROMA

Sassuolo

ATALANTA

Inter

FROSINONE

Spal

CAGLIARI

16. SPAL punti 32

Juventus

EMPOLI

Genoa

CHIEVO

Napoli

UDINESE

Milan

17. Bologna punti 30

FIORENTINA

Sampdoria

Empoli

MILAN

Parma

LAZIO

Napoli

18. Empoli punti 28

ATALANTA

Spal

BOLOGNA

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

INTER

19. Frosinone punti 23

Inter

CAGLIARI

Napoli

SASSUOLO

Udinese

MILAN

Chievo