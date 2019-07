1 - Cosa prevede il progetto del nuovo stadio di Milano?

750 pagine. Questo il pesante tomo che risponde al nome di “Progetto di Fattibilità” dello stadio presentato ieri da Inter e Milan e che prenderà il posto del Meazza e ha l’ambizione di diventare “lo stadio più bello del mondo”. Il progetto si sviluppa in tre ambiti:

Uno stadio da 60-65mila posti che sorgerà nella zona occupata oggi dai parcheggi e sul quale i due club avranno un diritto di superficie di 90 anni.

Un’area commerciale che dovrà far vivere San Siro e l’intero quartiere 365 giorni l’anno e a pieno regime garantirà lavoro a 3500 persone. E nel quale sorgerà un hotel di oltre 20.000 m², un centro commerciale di oltre 65.000 m² e un area intrattenimento da 13.000 m².

Nella conferenza stampa di presentazione del progetto Antonello e Scaroni sono entrati anche nel merito delle ipotetiche date: l’obiettivo è finire i lavori di costruzione dello stadio entro il 2023 e giocare la prima partita nel 2024. A quel punto inizierà la seconda fase dei lavori che durerà 36 mesi, e che prevede la demolizione del Meazza (dove Inter e Milan continueranno a giocare durante i lavori di costruzione del nuovo impianto) e la realizzazione di tutte le attività extra, ossia ristoranti, bar, negozi, spazi ed eventi live. (Stefano Dolci)

2 - Perché Milan e Inter vogliono un nuovo stadio condiviso?

Ipotizziamo delle risposte perchè una verità ufficiale non è stata data, nonostante alcuni malumori tra i tifosi. Il progetto voluto dalle due società porterebbe alla realizzazione di uno stadio nuovo di zecca, ma anche alla riqualificazione dell’area circostante e della creazione di un distretto dedicato allo shopping e all’intrattenimento. Un gioiellino dal costo di 1,2 miliardi. Un investimento molto importante che Milan e Inter vogliono affrontare insieme, dividendosi un lavoro imponente e riuscendo comunque a sfruttarne l’intera capacità sia dell’impianto sportivo in sè che di tutto il contorno. C’è poi la questione del senso di appartenenza a luogo iconico come San Siro. Da cui, probabilmente, nessuna delle due società si vuole separare, anche al costo di sacrificare l’esclusività di uno stadio. (Marco Castro)

3 - Perché non è stata presa in considerazione l’idea di ristrutturare San Siro?

" Pensare di far entrare ogni tre giorni 50mila persone dentro un cantiere ci fa venire i brividi. A meno di non fare come l’Atalanta che è andata a Reggio Emilia, ma da Milano dove possiamo andare. [Paolo Scaroni, presidente Milan, 10/7/2019] "

Nel Progetto di Fattibilità si spiega in maniera diffusa perché Inter e Milan non hanno pensato a riqualificare l’atuale Meazza. Riassumendo i problemi sono essenzialmente due:

i costi eccessivi che avrebbe portato ristrutturare uno stadio affascinante ma vestuto, una soluzione che avrebbe comportato “interventi massicci ma dai dubbi esiti”.

L’altra ragione è dovuta dalla perdita di ricavi con annessa riduzione per diversi anni della capacità dello stadio ben al di sotto dei 45.000 posti e la necessità di disputare parte dei match casalinghi lontano da Milano. (Stefano Dolci)

La suggestiva vista dello stadio San Siro all'alba, Getty ImagesGetty Images

4 - Perché il nuovo stadio avrà solo 60.000 posti?

Dagli 80.000 abbondanti dello stadio attuale ai 60.000 previsti per la nuova struttura. Una riduzione che porterebbe al sold out praticamente in tutte le partite, sia per quanto riguarda il Milan che per l’Inter. Nell’ultimo campionato i rossoneri hanno registrato una media di 54.651 spettatori, i nerazzurri hanno fatto ancora meglio con 58.789 teste a match. E se vedere lo stadio sempre pieno sarà (sarebbe) una gioia per gli occhi, il rovescio della medaglia sarebbe rappresentato dall’inevitabile aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti per massimizzare i ricavi. Insomma, un’esperienza sportiva che in passato era estremamente popolare diventerebbe una cosa perlopiù elitaria, per famiglie e turisti facoltosi. Qualcosa di già visto per altri stadi europei. (Marco Castro)

5 - La Cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 sarà a San Siro o nel nuovo stadio?

" "La cerimonia è una promessa nel dossier olimpico e credo sia difficile non mantenerla [Beppe Sala, 11/7/2019] "

Domanda difficile, con una risposta certa ancora avvolta nella nebbia. Anche perchè sull’argomento si è creata una spaccatura netta tra gli attori in questione. Da un lato la parte “politica” che difende strenuamente la scelta dell’attuale impianto per il debutto dei Giochi 2026. “Il Comune è proprietario di San Siro – ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala - Nel dossier di Milano-Cortina abbiamo garantito che nel 2026 lo stadio sarà ancora funzionante. Questa è la fine della storia”. Una posizione allineata a quella del governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “Manterremo l’impegno preso”. Ma Milan e Inter hanno idee ben diverse. Secondo le due società il nuovo impianto dovrà essere pronto nel 2023 e la prima partita si giocherà nel 2024/2025. In tempo per ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi, con l’attuale stadio che, secondo quest’idea, dovrà essere abbattuto. (Marco Castro)

6 - Come prosegue l’iter ora?

Il Comune di Milano ha 90 giorni di tempo per rispondere alla dichiarazione di pubblico interesse. Se la risposta sarà positiva, si passerà all’elaborazione del progetto vero e proprio che coinvolgerà i più importanti studi di architettura internazionali del settore. Una risposta negativa non viene nemmeno contemplato dai due club, anche se un piano c’è e secondo il Corriere della Sera prevederebbe tre ipotesi, con l’area di Sesto San Giovanni come favorita.

Tra i nodi da sciogliere c’è l’indice volumetrico previsto nella zona di San Siro che è dello 0,35% mentre il progetto del nuovo stadio, che tiene conto delle linee guida della legge sugli stadi e non si rifà al piano di governo del territorio (il documento che fissa le regole urbanistiche della città), si assesta esattamente su una quota doppia, lo 0,70%. Una forbice troppo ampia? Entro ottobre lo scopriremo...