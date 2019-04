Sei giornate, 18 punti a disposizione, posta in palio sempre più alta perché non si può più sbagliare. La Serie A 2018-2019 entra nella sua fase decisiva, quella dei verdetti. Analizziamo le volate di questo finale di stagione.

La (non) volata Scudetto

Ottavo scudetto consecutivo ormai archiviato per la Vecchia Signora: nonostante il passo falso con la SPAL e la delusione patita per l'eliminazione dalla Champions League, tutto è pronto per chiudere il discorso all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. Giochi ormai fatti, al contrario di quanto successo la scorsa stagione: lì sì che fu volatona Juventus-Napoli.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

1. Juventus punti 84

Fiorentina

INTER

Torino

ROMA

Atalanta

SAMPDORIA

2. Napoli punti 67

Atalanta

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA

La volata Champions ed Europa League

Clamorosa bagarre, invece, per quel che concerne la lotta per conquistare un posto valevole per le due competizioni europee. L'Inter mantiene un buon margine al terzo posto, ma il match con la Roma dirà molto per entrambe le squadre. Finalmente la Lazio si è messa in pari vincendo il recupero contro l'Udinese, ma i giallorossi con gli ultimi due successi si sono rilanciati e incalzano il Milan a meno 1. Ci sono quattro squadre racchiuse in appena tre punti. Sotto ci sono Torino e Sampdoria, in corsa aritmeticamente ancora per tutto ma verosimilmente solo per l'Europa League.

3. Inter punti 60

Roma

Juventus

UDINESE

Chievo

NAPOLI

Empoli

4. Milan punti 55

PARMA

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

5. Roma punti 54

INTER

Cagliari

GENOA

Juventus

SASSUOLO

Parma

6. Atalanta punti 53

NAPOLI

Udinese

LAZIO

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

7. Lazio punti 52

Chievo

SAMPDORIA

Atalanta

CAGLIARI

Bologna

TORINO

8. Torino punti 50

GENOA

Milan

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

9. Sampdoria punti 48

BOLOGNA

Lazio

PARMA

Empoli

CHIEVO

Juventus

La volata salvezza

Con il Chievo già aritmeticamente in B, è appassionante la lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta. Il cuore del Frosinone potrebbe non bastare e la rincorsa, frenata dal ko con l'Inter, pare essere cominciata tardi. La SPAL ha fatto un grande balzo in avanti battendo la Juventus e staccandosi di 6 punti dall'Empoli terzultimo. Genoa e Parma sono state risucchiate e non possono dormire sonni tranquilli mentre il Bologna ha due gare interne di fila che potrebbero essere decisive. Se davanti, infatti, si procede piano, paradossalmente dietro si corre.

13. SPAL punti 35

EMPOLI

Genoa

CHIEVO

Napoli

UDINESE

Milan

14. Parma punti 35

Milan

CHIEVO

Sampdoria

BOLOGNA

Fiorentina

ROMA

15. Genoa punti 34

Torino

SPAL

Roma

ATALANTA

Cagliari

FIORENTINA

16. Udinese punti 32

Sassuolo

ATALANTA

Inter

FROSINONE

Spal

CAGLIARI

17. Bologna punti 31

Sampdoria

Empoli

MILAN

Parma

LAZIO

Napoli

18. Empoli punti 29

Spal

BOLOGNA

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

INTER

19. Frosinone punti 23

CAGLIARI

Napoli

SASSUOLO

Udinese

MILAN

Chievo