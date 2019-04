La volata Champions ed Europa League

Messa in archivio la pratica Scudetto, con l'8° titolo consecutivo per la Juventus, tutta l'attenzione si sposta sulla volata Champions con sei squadre in lotta per due posti disponibili. Il Napoli non ha ancora la matematica a suo favore, ma a cinque giornate dal termine vanta un +11 abbastanza rassicurante sul 5° posto. Dall'Inter in giù, invece, è bagarre con sei squadre in 11 punti. I nerazzurri, dopo il pareggio contro la Roma in casa, avranno Juventus e Napoli sul loro cammino, mentre il Milan affronterà la rivale Torino prima di giocare contro il Bologna (in corsa per la salvezza) e la Fiorentina in trasferta. Occhio all'Atalanta e alla mina vagante Torino, una delle migliori difese del campionato. In corsa anche la Roma che affronterà la Juventus a tre giornate dal termine.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

2. NAPOLI punti 67

FROSINONE

Cagliari

SPAL

Inter

BOLOGNA

3. INTER punti 61

Juventus

UDINESE

Chievo

NAPOLI

Empoli

Video - Spalletti: "Lautaro sta meglio ma non bisogna rischiare, se si fa male siamo nei guai" 01:20

4. MILAN punti 56

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

Video - Gattuso: "Male, ma non è una tragedia. Ora testa alla Lazio, ci giochiamo tutto" 01:27

5. ATALANTA punti 56

Udinese

LAZIO

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

6. ROMA punti 55

Cagliari

GENOA

Juventus

SASSUOLO

Parma

Video - Ranieri stuzzica Zaniolo: "Momento negativo, ma non così... Mi aspetto di più" 01:51

7. TORINO punti 53

Milan

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

8. LAZIO punti 52

SAMPDORIA

Atalanta

CAGLIARI

Bologna

TORINO

9. SAMPDORIA punti 48

Lazio

PARMA

Empoli

CHIEVO

Juventus

Chi è stato il migliore della 33a giornata di Serie A? Sondaggio 19874 voti Duvan ZAPATA (Atalanta) Emanuel VIGNATO (Chievo) Salvatore SIRIGU (Torino) Alex SANDRO (Juventus) Stephan EL SHAARAWY (Roma) Andrea PETAGNA (SPAL)

La volata salvezza

Con il Chievo già aritmeticamente in B, è appassionante la lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta. Il cuore del Frosinone potrebbe non bastare e la rincorsa, mentre la SPAL fa un ulteriore passo in avanti dopo il successo sul campo dell'Empoli. Genoa e Parma rischiano mentre il Bologna prova ad uscire dalla zona retrocessione dopo il 3-0 alla Sampdoria.

13. SPAL 38 punti

Genoa

CHIEVO

Napoli

UDINESE

Milan

14. PARMA 36 punti

CHIEVO

Sampdoria

BOLOGNA

Fiorentina

ROMA

15. GENOA 34 punti

SPAL

Roma

ATALANTA

Cagliari

FIORENTINA

16. BOLOGNA 34 punti

Empoli

MILAN

Parma

LAZIO

Napoli

17. UDINESE 33 punti

ATALANTA

Inter

FROSINONE

Spal

CAGLIARI

18. EMPOLI 29 punti

BOLOGNA

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

INTER

19. FROSINONE 23 punti

Napoli

SASSUOLO

Udinese

MILAN

Chievo