Inter-Napoli, 4 tifosi accoltellati e uno investito vicino allo stadio

Quattro tifosi sono stati accoltellati mercoledì sera nei pressi dello stadio Meazza, nella zona di via Novara, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, ricoverato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano. I tafferugli tra alcuni tifosi hanno coinvolto poche persone e sono avvenuti prima dell'inizio della partita. Tre delle quattro persone ferite, dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118, sono tornate allo stadio per assistere alla partita Inter-Napoli. Anche l'uomo accoltellato e trasferito al Sacco in codice giallo non era in condizioni preoccupanti.

Un supporter interista, invece, è stato investito nel corso degli stessi scontri da un van, su cui viaggiavano supporter del Napoli: il van in questione sarebbe stato bloccato e danneggiato da ultras nerazzurri armati, secondo quanto riferito, di mazze e catene. Questo avrebbe provocato la reazione degli occupanti del van che sono scesi dal veicolo ed hanno affrontato gli interisti. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale un tifoso del Napoli è stato accoltellato ad un fianco ed altri hanno riportato contusioni. L'uomo investito è stato ricoverato in ospedale in codice rosso ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.