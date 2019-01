Inter-Napoli, il legale degli ultrà: "E' ancora da chiarire chi ha investito Berlardinelli"

"Non sappiamo con certezza se sia stata un’auto dei tifosi del Napoli o di qualcun altro ad aver investito Belardinelli. È una strada molto trafficata". Emilio Coppola, legale di alcuni ultras del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare il punto sulle indagini dopo gli incidenti prima di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre che hanno causato la morte di un tifoso nerazzurro. Secondo il legale "il numero degli indagati tenderà a salire. Ogni persona che si trovava a passare in quel luogo a quell’ora sarà indagato. Poi la procura chiaramente farà una scrematura".

L'avvocato ha poi ribadito che il ragazzo suo cliente al volante della Volvo che avrebbe investito Belardinelli non era un ultras: "Se non erro era la sua seconda trasferta. Faceva parte del primo convoglio delle auto. L’incidente è avvenuto cento metri dietro". Non solo, ma il legale è convinto che non sia stato il mio cliente ad investire Belardinelli: "Il mio cliente è sicuro di quello che dice. L’esito degli accertamenti dimostrerà quello che dice".