Inter, niente ricorso per le 'porte chiuse' e chiede: "Bambini a San Siro per il Sassuolo"

L'Inter, attraverso una nota sul suo sito, comunica di non aver presentato alcun ricorso contro le decisioni assunte dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A per i fatti accaduti durante e dopo la partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre.

La richiesta: bambini e scuole calcio dal primo anello arancio per Inter-Sassuolo

Il club nerazzurro ha invece inoltrato richiesta alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A per offrire la possibilità a bambine e bambini delle scuole calcio nerazzurre e a ragazze e ragazzi del centro sportivo italiano di assistere alla gara contro il Sassuolo, in programma il prossimo 19 gennaio, prima giornata del girone di ritorno, dal primo anello arancio.

Una mossa per lanciare un segnale forte contro la violenza

Un'iniziativa importante, continua l'Inter nel comunicato ufficiale, per lanciare un segnale forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione e violenza. Per tutti i tifosi che hanno acquistato un biglietto per le gare contro Benevento (Coppa Italia) e Sassuolo (Serie A), sarà inoltre possibile richiedere il rimborso direttamente dal sito internet della squadra nerazzurra.