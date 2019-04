Inter-Ranocchia, la storia continua: l'ex capitano prolunga fino al 2021

L’Inter pensa già alla prossima stagione e ufficializza un primo tassello della rosa del futuro. Resterà in nerazzurro, infatti, uno dei sentatori dell’attuale Inter, Andrea Ranocchia che ha indossato anche la fascia di capitano nelle stagioni scorse. Il classe ’91 ha prolungato il proprio contratto fino al 2021, contratto che sarebbe andato in scadenza al termine di questa stagione.

Ranocchia ha collezionato un totale di 195 presenze con la maglia dell'Inter, in tutte le competizioni, condite da 12 reti e 4 assist. Nella stagione in corso, Spalletti l'ha comunque utilizzato, facendolo entrare in quei finali in cui poteva diventare decisivo sui calci piazzati. Ranocchia ha timbrato il cartellino per 7 volte nella stagione 2018-2019 per un totale di 266 minuti in tutte le competizioni, con un gol al Rapid Vienna in Europa League.