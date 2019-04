È stata talmente perfetta la serata del Ferraris per l'Inter che molti si chiedevano come potesse essere rovinata, cosa potesse succedere da un momento all'altro per tener fede all'autolesionismo che contraddistingue questo club. Il ritorno alla vittoria, uno 0-4 senza discussioni, un +8 momentaneo sulle quinte in chiave Champions League (Atalanta e Lazio hanno una gara in meno e possono accorciare a meno 5), il rientro con gol di Icardi, gli abbracci all'argentino e il suo assist per il nemico Perisic. Insomma, una sceneggiatura perfetta considerando anche i risultati delle dirette concorrenti Milan, Roma e Lazio.

La spaccatura del tifo nerazzurro

A dire il vero una macchia c'è stata ed è l'immagine dei capi curva che intimano agli ultrà di non esultare al gol di Icardi su rigore. Nei loro comunicati gli esponenti della Curva Nord sono stati chiari e nella prossima partita, in casa contro un'altra diretta concorrente, l'Atalanta, è facile prevedere l'ennesima spaccatura del pubblico di fede nerazzurra tra chi occupa un posto al secondo anello verde e i tifosi di tutti gli altri settori. La maggior parte dei sostenitori dell'Inter non si sente rappresentata dalla Curva e non è una novità: al contempo la Nord mette in atto un bisticcio infantile al grido di "noi siamo l'Inter".

Gli ultrà della Curva Nord dell'Inter a Genova contro Mauro IcardiGetty Images

Peccato originale

È proprio questo il peccato originale. Icardi non è l'Inter, Spalletti non è l'Inter, Perisic non è l'Inter, la Curva Nord non è l'Inter. L'Inter è un club che ha 111 anni di storia ed è al di sopra di tutte le sue singole componenti. Al gol di Icardi ha segnato l'Inter, così come alle reti di Gagliardini e Perisic e questo dovrebbe bastare. Dovrebbe essere sufficiente per firmare una sorta di tregua armata fino al termine della stagione e per raggiungere l'obiettivo comune, quella Champions League che, considerando il valore della rosa e delle avversarie, è il minimo che si debba pretendere.

Il ritorno di Icardi

Icardi è tornato a fare il suo mestiere e ha ritrovato la via del gol 109 giorni dopo la sua precedente marcatura in Serie A (con l'Udinese il 15 dicembre): non segnava e forniva un assist nella stessa partita di campionato dallo scorso settembre (contro la Fiorentina).

La partita di Icardi contro il Genoa

Minuti giocati 80 Palloni toccati 16 Tiri 3 (1 palo) Gol 1 Assist 1 Passaggi 8 Passaggi riusciti 100% Falli 1 Falli subiti 1 Duelli aerei 1 su 2 Dribbling 0 su 2 Occasioni da gol create 2

L'argentino, con 123 reti, ha raggiunto Bobo Vieri all'ottavo posto della classifica all-time dei marcatori nerazzurri. Questi dati devono bastare per ricordargli che la maglia vale più di una fascia e di un contratto.

Deve farseli bastare anche Luciano Spalletti che un giorno va contro la società e due giorni dopo sembra il fratello gemello affermando il contrario: il più grande patrimonio della rosa è stato pesantemente svalutato e chi lavora nell'Inter deve cercare in tutti i modi di rivalutarlo in ottica di una futura cessione. E chi non è ancora nauseato dalla soap opera e sceglie di insultare l'argentino anziché esultare, si dimentica che il club può tranquillamente andare avanti senza una o più singole componenti. Per troppo tempo le parti in causa hanno preferito mettere i loro interessi davanti al bene dell'Inter.