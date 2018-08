Inter rimontata dal Torino, 6-1 della Fiorentina: Sassuolo pari al 99', Genoa e Udinese ok

Cagliari-Sassuolo 2-2 (10' e 73' Pavoletti, 53' Berardi, 99' rig. Boateng)

Pareggio beffa per il Cagliari, che vede sfumare al 99’ la prima vittoria stagione che sembrava ormai in tasca. Polemiche e veleni in un finale rovente alla Sardegna Arena: avanti due volte con Pavoletti, il Sassuolo ha il merito di crederci e strappare il pari con un gol concesso col VAR da Pairetto (fallo di mano di Romagna su tiro di Babacar) e trasformato da Kevin Prince Boateng a tempo scaduto. Sassuolo che resta imbattuto dopo due giornate, Cagliari che fallisce l’appuntamento coi tre punti.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Leonardo Pavoletti segna il gol dell'1-0 in Cagliari-Sassuolo 2018LaPresse

Fiorentina-Chievo 6-1 (9' Milenkovic, 42' Gerson, 49' e 90' Benassi, 71' Chiesa, 76' Tomovic, 93' Simeone)

Prima stagionale per la Fiorentina che riparte con grande voglia e con le sue certezze. Simeone fa un gran lavoro, Chiesa vola negli spazi, con una goleada a favore della squadra di Pioli contro il povero Chievo. A segno anche Milenković con una perla da fuori area, poi Gerson e una doppietta di Benassi. Interessanti i nuovi innesti, Gerson appunto, per non parlare di Edimilson che gioca molto bene per i primi 54 minuti. Qualche fallo di troppo, ma lo svizzero debutta con grande personalità. Unico dubbio? Un Lafont troppo timido e mai sicuro. Male invece il Chievo che al netto di qualche chance creata dopo l’1-0, ha smesso di giocare quando la Fiorentina ha avanzato di qualche metro il suo baricentro. Ok Juventus e Fiorentina, ma subire 9 gol nelle prime due giornate non è un gran biglietto da visita.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Nikola Milenkovic esulta dopo il gol segnato in Fiorentina-Chievo 2018LaPresse

Frosinone-Bologna 0-0

Dopo aver steccato la prima contro la SPAL il Bologna di Filippo Inzaghi non va oltre lo 0-0 sul neutro del "Grande Torino” contro il Frosinone di Moreno Longo. Meglio i felsinei nel primo tempo - chance non sfruttate appieno da Dzemaili e Poli -, meglio per contro i frusinati nella ripresa con le folate di Chibsah e il positivo impatto di Joel Campbell. Bologna e Frosinone raccolgono così il primo punticino in campionato, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga e lastricata d’insidie.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Santander - Bologna - 2018LaPresse

Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 18' Kouamé, 94' Mraz)

Inizia nel migliore dei modi il campionato del Genoa: la squadra di Ballardini batte 2-1 l'Empoli a Marassi e conquista i suoi primi 3 punti stagionali. Ad aprire le marcature è il polacco Piatek, a segno con una deviazione di destro da due passi al 6', poi al 18' arriva il raddoppio di Kouamé con uno splendido sinistro in diagonale. A confezionare gli assist in entrambe le occasioni è Criscito. L'Empoli, meno brillante rispetto all'ottimo esordio di sette giorni fa col Cagliari, recrimina per due legni colpiti da Zajc (traversa su punizione e palo dopo un miracolo di Marchetti). Inutile il gol firmato da Mraz al 94'. La partita si è giocata in un'atmosfera surreale ed emozionante: i tifosi hanno seguito in silenzio i primi 43 minuti del match per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Christian Kouamé e Krzysztof Piatek esultano dopo il raddoppio del Genoa contro l'Empoli 2018LaPresse

Inter-Torino 2-2 (7' Perisic, 32' de Vrij, 56' Belotti, 68' Meité)

L’Inter incappa in un altro passo falso dopo la sconfitta contro il Sassuolo all’esordio. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Perisic e de Vrij, ma spariscono nella ripresa. Il Torino si rigenera e accorcia con Belotti, con la complicità di Handanovic, per poi pareggiare con Meité. Per i granata è un buon punto dopo il ko con la Roma mentre Spalletti, reduce da un punto in due gara, incassa i fischi del Meazza.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Andrea Belotti esulta dopo il gol segnato contro l'Inter 2018LaPresse

Udinese-Sampdoria 1-0 (9' De Paul)

Segna, domina, poi soffre e alla fine vince. Si potrebbe riassumere così l’esordio casalingo dell’Udinese. La squadra di Velazquez batte la Sampdoria grazie al gol in apertura di De Paul e per più di un’ora è in pieno controllo del match. I cambi di Giampaolo nella ripresa svegliano gli ospiti, che sfiorano il pari con Linetty e Kownacki. Ma alla fine è la Dacia Arena a festeggiare. Udinese a 4 punti, Samp (con una partita in meno) ferma a 0.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Rodrigo de Paul segna il gol dell'1-0 in Udinese-Sampdoria 2018LaPresse

La classifica prima del Monday Night:

6 Juventus, Napoli, SPAL, 4 Sassuolo e Udinese, 3 Fiorentina*, Atalanta*, Genoa*, Roma*, Empoli, 1 Inter, Parma, Bologna, Cagliari, Frosinone, Torino, 0 Milan*, Sampdoria*, Lazio, Chievo.

Una partita in meno