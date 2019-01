Inter-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Keita

Squalificati:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

Indisponibili: Adjapong, Di Francesco, Marlon, Lemos

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Inter ha perso sette degli ultimi otto match di Serie A contro il Sassuolo, inclusi gli ultimi quattro, e non ha mai segnato più di un gol in tutti questi incontri.

L’Inter è la squadra che il Sassuolo ha battuto di più in Serie A (sette successi su undici match giocati).

L’Inter ha battuto il Sassuolo quattro volte in undici incontri di Serie A, due di queste con il punteggio di 7-0 (l’ultima nel 2014): ad oggi due delle tre sconfitte più pesanti dei neroverdi nel massimo campionato sono arrivate proprio contro i nerazzurri.

L’Inter ha vinto col risultato di 1-0 tre delle ultime quattro gare di Serie A (unico pareggio in questo parziale quello in casa del Chievo).

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto gare di Serie A (quella contro il Frosinone dello scorso dicembre). Quattro pareggi e tre sconfitte nelle restanti sette.

Il Sassuolo è la squadra che ha perso meno punti in situazione di vantaggio (due) in questa Serie A; al contrario l’Inter da situazione di svantaggio è l’unica a non averne mai recuperati (quattro sconfitte su quattro).

L’Inter, in questo campionato, è una delle due squadre (insieme al Cagliari) ad aver messo a segno più gol di testa (sette). L’ultimo i nerazzurri l’hanno segnato nella sfida dell’Olimpico contro la Roma, mentre in casa manca dalla gara col Frosinone di novembre.

L’Inter, in questa Serie A, è la squadra che ha segnato più gol (10) con cross dalle fasce, sei più del Sassuolo, prossimo avversario dei nerazzurri.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato quattro gol negli ultimi sei confronti con l’Inter in Serie A, inclusi i due più recenti (entrambe le reti decisive per il successo dei neroverdi).

L’attaccante dell’Inter Matteo Politano (96 presenze e 20 gol in A con la maglia del Sassuolo), al termine del girone di andata del torneo in corso, in 19 presenze ha segnato due gol e servito tre assist. Nello stesso periodo dello scorso campionato, in maglia neroverde, aveva collezionato tre reti e tre assist in 17 presenze.