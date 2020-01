Inter scatenata, Eriksen a un passo: Marotta incontra l'agente del danese e trova l'accordo

Giornata campale per l'Inter in ottica calciomercato. Certamente da ricordare, come in una partita a carte in cui entrano un paio di jolly pronti a chiudere l'intera "mano" prima di prendersi l'intero bottino sul banco. Tanti fronti, trattative ormai solamente da ufficializzare, ogni incastro al posto giusto. Vale la pena stilare un riassunto su tutti i "lavori in corso" targati Piero Ausilio e Beppe Marotta.

Marotta a cena con l'agente di Eriksen

Accordo trovato per il centrocampista danese a cui andrà un ingaggio di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus fino al 30 giugno 2024. Come precisa Sky Sport, l'affare sarebbe stato definito nei dettagli dall'ad nerazurro Beppe Marotta e dal procuratore del giocatore, Martin Schoots. Manca solo l'intesa economica con il Tottenham, che per liberare subito il giocatore chiede un indennizzo di 20 milioni di euro. L'Inter, per ora, non è disposta ad andare oltre i 12 milioni ma la netta sensazione è che l'operazione - arrivati a questo punto - con ogni probabilità si concretizzerà.

Moses l'alternativa a Spinazzola

Finalmente sbloccata la lunghissima e complicata trattativa per lo scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter. Limate le distanze sulle modalità di acquisto relative, in particolare, a Spinazzola: l'Inter avrà l'obbligo di riscattarlo solamente in caso di raggiungimento da parte del giocatore di un certo numero di presenze in maglia nerazzurra (si parla di 15). Secondo Sky, se l'affare Spinazzola dovesse sfumare, i nerazzurri avrebbero già pronto al piano B che risponde al nome di Victor Moses, 29enne esterno attualmente al Fenerbahce ma il cui cartellino è di proprietà del Chelsea. Antonio Conte aveva già allenato Moses durante la sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Politano- Spinazzola, Inter-RomaEurosport

Tutto fatto per Ashley Young

L'arrivo di Spinazzola è svincolato da quello di Ashley Young dal Manchester United. Perché? Il motivo è semplice: sul piede di partenza c'è l'austriaco Valentino Lazaro, protagonista di una deludente prima parte di stagione. L'ex Herta Berlino lascerà Appiano Gentile in prestito. Ai Red Devils, di cui Young è capitano, andrà un milione e mezzo di euro a titolo di indennizzo, essendo l'esperto giocatore classe 1985 - atteso a Milano nel fine settimana - in scadenza di contratto. Nei piani di Antonio Conte, in questo senso, Spinazzola giocherà a sinistra, mentre il laterale britannico occuperà la corsia di destra.

Ashley Young, Manchester UnitedGetty Images

E poi c'è Giroud

Salutato Politano, è tempo in attacco di Olivier Giroud: in scadenza col Chelsea, ai Blues andranno 6,5 milioni offerti come indennizzo (4,5 di quota fissa più 2 di bonus). L'accordo è solo da ratificare. Decisiva, in questo senso, per sbloccare la trattativa, proprio l'iniziativa del francese di rinunciare a circa 500mila euro d'ingaggio "devolvendolo" all'interno di quel milione di differenza tra domanda e offerta che né Inter, né Chelsea erano disposti a mollare.

Chelsea-West Ham, Premier League 2019-2020: Olivier Giroud (Chelsea) (Getty Images)Getty Images

Vecino, D'Ambrosio e Candreva

Oltre a Lazaro, sono circolate voci sulla possibile cessione del centrocampista Matias Vecino, accostato a Milan e Lazio. L'agente del giocatore Lucci, tuttavia, in giornata ha smentito seccamente. Per l'estate si continua a lavorare sul giovane centrale difensivo dell'Hellas Verona Marash Kumbulla, mentre il centrocampista Sofyan Amrabat sembra maggiormente propenso a sposare il progetto Fiorentina. A fine mese, infine, dovrebbero arrivare i rinnovi di Danilo D'Ambrosio e Antonio Candreva.

Vecino - Inter-Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images