Il tempo di Alexis Sanchez all'Inter sembra già essere giunto al termine. E' stato l'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjær ad annunciare il ritorno dal prestito dell'attaccante cileno ai Red Devils nella prossima estate. Secondo il tecnico norvegese, il giocatore "merita una seconda chance all'United per dimostrare che in molti si sono sbagliati sul suo conto". L'ex Udinese, Barcellona e Arsenal è appena rientrato in campo con la maglia nerazzurra dopo un infortunio di tre mesi.

La nostra opinione. Una spceifica doverosa: l'Inter, per contratto, ha il diritto di esercitare il diritto di acquisto al termine della stagione in corsa. Tuttavia, i fittissimi rapporti col Manchester United proseguono. La sensazione, netta, è che Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio non si metteranno di traverso alle volontà del club di Premier League, anche e soprattutto in relazione all'apporto minimo fin qui donato dal cileno alla causa nerazzurra.

Alexis Sanchez, Busquets - Barcelona-Inter - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images