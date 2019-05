Inter, Spalletti esonerato: arriva l'ufficialità del club

E venne il giorno della separazione tra Luciano Spalletti e l’Inter. Segreto di Pulcinella, che si è concretizzata nella giornata di giovedì attraverso una breve nota del club nerazzurro.

" FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme "

Spalletti e l’Inter si separano dopo due stagioni in cui il tecnico toscano ha comunque raggiuto sempre l’obiettivo Champions League, anche se in quest’ultima le prestazioni, le frizioni nello spogliatoio esplose col ‘caso Icardi, e il sofferto raggiungimento del quarto posto last second hanno convito Marotta e la società a intraprendere una strada diversa per alazare ulteriormente l’asticella.

Il futuro dell’Inter, e anche questo ormai non è più un segreto, si chiama Antonio Conte la cui nomina è attesa sempre nella giornata di giovedì. L’ex CT della Nazionale dovrebbe andare a Madrid per seguire la finale di Champions insieme a Marotta e tutto il management nerazzurro.

" Un allenatore, un maestro e un amico. Hai sempre dato il massimo, nel bene e nel male. Questi 2 anni di avventura hanno significato tanto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo mai quanto hai dato a questo club, e ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Una volta che sei l'allenatore dell'Inter, lo sei per sempre. Grazie mister Spalletti. "