Inter, Spalletti: "Rammarico per le occasioni create, puniti al primo errore"

" C'è il rammarico per le occasioni non concretizzate, poi c'è stato il ritorno della Juve. Abbiamo fatto una buona partita, siamo in un periodo dove la squadra si è resa conto di avere caratteristiche e capacità, mettendo in pratica il disegno che vogliamo mettere in pratica "

Così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN, il pareggio contro la Juventus.

"Nel primo tempo avevamo prodotto una padronanza netta dal punto di vista territoriale. Siamo arrivati a essere insidiosi in diverse situazioni. Ma fare gol non è mai facile, quindi c'era da mantenere la stessa qualità del palleggio", aggiunge. Nella ripresa non ce l'abbiamo fatta, loro sono stati più aggressivi e noi meno qualitativi, perdendo qualche pallone di troppo. Le nostre caratteristiche sono quelle di giocare, poi al minimo spazio hanno messo a posto la gara", dichiara ancora Spalletti.