Tutto fatto tra Inter e Parma per il trasferimento nel club ducale dell'attaccante esterno classe 1998 Yann Karamoh. Il franco-ivoriano, dopo una stagione agrodolce in prestito al Bordeaux, passa ai gialloblù a titolo definitivo per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. L'Inter, ad ogni buon conto, manterrà il 50% dei guadagni dall'eventuale rivendita del giocatore.

Fouad Chafik (Dijon) et Yann Karamoh (Bordeaux) - Ligue 1 2018-2019Getty Images

La nostra opinione

Sarà davvero un'occasione per crescere per il talentino di Abidjan, dopo l'anno - si diceva - deludente al Bordeaux: 22 presenze, 3 gol e cronache piene di storie extracalcistiche, tanto che il giocatore è stato sanzionato e messo fuori rosa per un determinato periodo dal club girondino. La sua velocità, esattamente come quella di Gervinho, può essere la chiave di volta, al Parma, nel calcio verticale di mister Roberto D'Aversa.