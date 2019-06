Inter, tutto fatto per Stefano Sensi: 5 milioni più 25 di riscatto al Sassuolo

Tutto fatto tra Inter e Sassuolo per l’acquisto di Stefano Sensi, tanto che sono già state programmate per martedì 2 luglio le visite mediche per il centrocampista della Nazionale italiana. Sarebbe il secondo colpo di mercato per la squadra di Antonio Conte (il primo è Godin che sarà ufficiale a partire dal 1° luglio), con il giovane classe ’95 a rimpinguare il centrocampo nerazzurro in attesa dell’arrivo (probabile) di Barella.

Le cifre: 5 per il prestito + 25 per il riscatto

L’intesa tra Sassuolo e Inter si base sull’offerta di 5 milioni per il prestito oneroso più 25 milioni per il riscatto del giocatore cresciuto nel vivaio del Cesena. A far scendere, però, il prezzo saranno le cessioni di Andrew Gravillon e del giovane della primavera Marco Sala (nell’ultima stagione in Serie C con l’Arezzo). Operazioni importantissime per i nerazzurri, perché ambo i giocatori rientrerebbero nel discorso delle plusvalenze da fare per sistemare il bilancio entro il 30 giugno: 10 milioni per Gravillon e circa 2 milioni per Marco Sala (importo ancora da definire).

Per quanto riguarda Stefano Sensi, il centrocampista firmerà un contratto di 5 anni a 1,8 milioni a stagione.