Inter, ufficiale: Gabigol ceduto a titolo definitivo al Flamengo per 17 milioni più bonus

La notizia era tanto attesa a Rio de Janeiro quanto l'arrivo di Christian Eriksen alla Pinetina: l'Inter ha venduto a titolo definitivo Gabriel Barbosa - in arte Gabigol - al Flamengo. Ad annunciarlo, proprio la società rubronegra, che si riprende l'eroe della Libertadores 2019 per 17 milioni più il 15% da versare proprio all'Inter in caso di futura rivendita. Gabigol, classe 1996, firma un contratto fino al 2022 a 3,5 milioni a stagione.

Un flop la sua esperienza in Serie A

L'attaccante brasiliano era arrivato dal Santos in nerazzurro nell'estate del 2016 per 30 milioni. Ma fu un vero flop per l'Inter: appena 9 presenze e 1 gol. Da qui, erano iniziati i prestiti: totalmente infruttuoso quello al Benfica (solo una presenza nella prima metà della stagione 2017-2018), al Santos (di ritorno) in cui, ritrovato il Brasile, Gabigol riprende a segnare, colezionando 18 reti in 35 presenze. Infine, lo scorso anno, il Flamengo: 25 gol su 29 gettoni e il titolo continentale sudamericano.