Inter umiliata e a rischio Champions: 4-1 Napoli al San Paolo

tra poco il report completo...

Cronaca

Subito una chance per Mertens, ma il belga manda alto sul cross di Malcuit. Il Napoli spinge e al 18’ trova il gol con il destro da fuori di Zielinski che non lascia scampo ad Handanovic. Perisić manca il gol del pareggio, ma anche il Napoli spreca molto in contropiede con Milik, Fabián Ruiz e Allan. Ci prova Lautaro Martínez, ma Karnezis risponde con il piede di richiamo poi Callejon e Milik non trovano il gol del raddoppio.

Zielinski - Napoli-Inter - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

In avvio di ripresa Spalletti si gioca subito la carta Icardi con l’Inter che passa alle due punte, ma la prima chance è di Lautaro che viene chiuso da Koulibaly. Dall’altra parte, solito contropiede sbagliato dal Napoli con Mertens e Milik che non riescono a sfruttare la pessima difesa dell’Inter. La squadra di Ancelotti trova, comunque, il gol del raddoppio con il colpo di testa di Mertens che batte Handanovic sul servizio di Callejon. L’Inter prova a ripartire ma Karnezis è decisivo su D’Ambrosio, poi Koulibaly salva sulla riga sul tiro di Lautaro. I nerazzurri non riescono a riaprirla e al 71’ arriva il tris del Napoli con il gol di Fabián Ruiz su assist di Malcuit. Lo spagnolo segna anche la doppietta personale per il 4-0, ma all’81’ arriva il gol della bandiera con il rigore di Icardi.

La corsa all'Europa

Squadra Punti 3. Atalanta* 66 punti 4. Inter* 66 punti 5. Milan 65 punti 6. Roma 63 punti

*Atalanta avanti negli scontri diretti con l'Inter

La statistica

108 - I gol di Mertens con la maglia del Napoli che raggiunge Attila Sallustro nella classifica marcatori all time. Davanti ha solo Maradona (115) e Hamsik (121).

Il migliore

Kalidou KOULIBALY - Arriva ovunque e copre su chiunque. E dire che era stato ammonito in avvio di gara: praticamente perfetto. Esce tra gli applausi di tutto il San Paolo.

Il peggiore

Ivan PERISIĆ - Non è il solo a sbagliare, ma il croato non riesce mai ad essere pericoloso nella metà campo avversaria.

Tabellino

Napoli-Inter 4-1

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Raúl Albiol, Koulibaly (84’ Luperto), Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabián Ruiz; Mertens (80’ Younes), Milik (76’ Insigne). All. Carlo Ancelotti

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini (58’ Vecino), Brozović; Politano (46’ Icardi), Nainggolan, Perisić (79’ Candreva); Lautaro Martínez. All. Luciano Spalletti

Marcatori: 18’ Zielinski (N), 68’ Mertens (N), 71’ e 78’ Fabián Ruiz (N); 81’ rig. Icardi (I)

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1

Ammoniti: 9’ Koulibaly, 48’ Nainggolan, 49’ Allan, 90+1 Ghoulam

Espulsi: nessuno