Inter, Wanda Nara assicura: Icardi non andrà al Monaco

Non sarà nel Principato il futuro di Mauro Icardi. Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino in uscita dall'Inter, ai microfoni di Tyc Sports ha chiuso a un possibile trasferimento al Monaco. "Non andrà al Monaco", il lapidario commento dalla procuratrice dell'ex capitano nerazzurro, per il quale restano in piedi le ipotesi Napoli e Juventus.

In particolare, il club bianconero starebbe aspettando di capire come finirà la trattativa che dovrebbe portare Paulo Dybala al PSG, che avrebbe pronto, sul banco, 80 milioni per la Joya. A quel punto, Fabio Paratici potrebbe presentare all'Inter una sostanziosa offerta "cash" per il centravanti argentino.