"Succede di sbagliare un rigore. A chi ha i c... di batterlo, succede". Così Wanda Nara, moglie-agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, ha commentato così l'errore del marito nel match vinto ieri sull'Empoli. "Rigore che non c'era? Se non entra, non succede niente...", ha spiegato durante il suo intervento a 'Tiki Taka' su Canale 5.

Inter-Empoli, Serie A 2018-2019: Il rigore di Mauro Icardi parato da Bartlomiej Dragowski (LaPresse)LaPresse

"Anch'io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo". "Mauro - ha proseguito - uno che è freddo, ma capita anche a Messi e Ronaldo di sbagliare. Ha fatto anche altri due rigori pesantissimi dopo tutto quello che è successo". In ogni caso "abbiamo raggiunto quello che volevamo. Ora si ricomincia la prossima stagione", ha aggiunto Wanda Nara in riferimento alla qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions.