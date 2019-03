Inter, Zanetti: "Obiettivo Champions. Icardi? Se n'è parlato troppo"

" Credo se ne sia parlato troppo, ora ci concentriamo sul campo perché mancano 10 gare in cui dovremo essere focalizzati sul finale di stagione che è fondamentale "

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è espresso così sul caso Mauro Icardi a margine della presentazione della International Champions Cup 2019. "Abbiamo l'obiettivo di qualificarci per la Champions League, mancano dieci partite e domenica incontriamo una diretta rivale. La squadra sta preparando la gara al meglio insieme al mister - ha aggiunto il dirigente nerazzurro - Ci era mancata continuità ma la risposta nel derby è stata molto forte, una gara sentita, fondamentale per la classifica. Ora siamo terzi e dobbiamo continuare su questa strada". A proposito dei progetti futuri, l'ex calciatore argentino ha spiegato che "l'Inter è un club importante e con grande ambizione, con una visione chiara del futuro, una strategia ben definita. Il nostro è un brand riconosciuto in tutto il mondo, capace di trasmettere emozioni e valori universali".

International Champions Cup

L'International Champions Cup vedrà Juve e Inter affrontarsi per la prima volta in Cina. "Sarà una gara bellissima, ci saranno tantissimi tifosi, siamo squadre molto seguite in Asia. Speriamo di essere accolti dai tifosi asiatici con grande calore, per noi sarà un piacere tornare da loro - ha concluso Zanetti - Credo che la ICC sia una manifestazione davvero importante per i club coinvolti, in grado di avvicinarli ai tifosi di tutto il mondo. Per noi prendere parte a questa competizione è una grande opportunità, avremo delle bellissime partite".