Inzaghi: "Ci è mancata la cattiveria". Fonseca: "Primo derby spettacolare"

Inzaghi: "C'è tanta amarezza, è mancata la giusta cattiveria"

Vedendo la gara c'è un pò d'amarezza, abbiamo preso quattro pali oltre le occasioni di Lazzari e Correa clamorose. Serve vincere questo tipo di partita, c'è amarezza ma dobbiamo andare avanti in questo percorso di crescita. Abbiamo preso un gol su rigore, la Roma ci ha dato fastidio soltanto con qualche ripartenza. I numeri lasciano il tempo che trovano, dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più perchè i pali sono stati occasioni sbagliate. Nel primo tempo non siamo stati bravi a fare determinate cose che abbiamo provato in settimana, dovevamo essere più bravi a coinvolgere Lazzari. Spesso abbiamo tirato dal limite senza servire Lazzari, abbiamo quindici giorni per lavorare meglio. C'è tanto da lavorare

Fonseca: "Un inno al calcio, il primo derby è stato uno spettacolo"

Tutti coloro a cui piace il calcio possono essere contenti: è stata una partita straordinaria, i tifosi sono stati deliziati. E' stato un grande spettacolo. Dzeko? In alcuni momenti si è dovuto abbassare per merito della Lazio, è un dato di fatto che loro ci hanno creato più problemi nella corsia di sinistra ed Edin è rimasto un po' isolato. Il primo derby è stato emozionante e spettacolare, è stato difficile gestire tante emozioni. Ho lasciato qualche anno di vita in campo. È stato un inno al calcio per gli appassionati. Abbiamo avuto un problema nel riscaldamento con Zappacosta, ci ha obbligato a rivedere alcune cose. Con il pressing non siamo stati sempre efficaci