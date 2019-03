Inzaghi: "Con l'Inter gara importante, ma non decisiva per la Champions"

" La gara di domani sarà sicuramente molto importante per la classifica, per la nostra prestazione visto che siamo reduci da un ottimo momento. Avremo a disposizione altre dieci partite, ma il match di domani sarà molto importante. "

Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, presenta la sfida di domani sera in casa dell'Inter, dove i biancocelesti vanno a caccia di punti per restare incollati alla zona Champions. "Servirà una delle migliori Lazio che ultimamente abbiamo visto: dobbiamo dare continuità alle ultime prove", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Dobbiamo ricordarci della prova offerta contro l'Inter in Coppa Italia, ma anche della brutta partita disputata contro i nerazzurri nel girone di andata".

" Sappiamo che abbiamo cinque squadre davanti a noi che sono state costruite con grandi obiettivi: in questi tre anni ce la siamo sempre giocata alla pari. Nel girone di andata abbiamo avuto problemi negli scontri diretti, ultimamente li abbiamo disputati meglio. Siamo sempre stati all'altezza di squadre costruite meglio sulla carta. Con il sacrificio e con l'aiuto di ogni componente della rosa ce la siamo sempre giocata al meglio "

Sulle condizioni dei singoli, Inzaghi ha chiarito: "Nella sfida con la Primavera di sabato Radu e Leiva hanno riportato due problemi. Radu ha provato fino all'ultimo ad essere del match, ma domani non ci sarà, vedremo se recuperarlo per mercoledì. Patric ha avuto la febbre, è da valutare ma difficilmente sarà in campo. Pedro Neto ha riportato un risentimento dopo le gare disputate con il Portogallo U19 e non ci sarà. Marusic ha giocato due partite per 90 minuti e sarà da valutare nel risveglio muscolare di domani".

" Immobile? E' carico e sereno: si è allenato bene, come piace a me. Il ragazzo è propositivo e d'aiuto al gruppo. È un attaccante e sa che quando non si segna si è spesso oggetto di critiche: non riesce a segnare con la maglia azzurra da qualche tempo, ma è maturo e saprà pensare a quali sono le critiche da ascoltare e quali gratuite". "

Nelle file nerazzurre c'è l'ex laziale Keita, "un giocatore di grande qualità, può giocare da prima punta e da esterno, è molto duttile. Domani potrebbe giocare come centravanti, lo rivedrò con piacere come Candreva", ha proseguito Inzaghi. "Per noi cambierà poco, a prescindere dalle individualità avversarie; dovremo pensare solo al nostro atteggiamento che dovrà essere propositivo affrontando una grande squadra in un grande stadio". Un altro ex biancoceleste, De Vrij "si è infortunato e sarà sicuramente dispiaciuto, gli sarebbe piaciuto misurarsi con la sua ex squadra e con i suoi ex compagni".

Alla sua squadra, il tecnico chiede di dare "continuità alle ultime prestazioni che ci hanno aiutati a migliorare la nostra classifica, ma siamo ancora in ritardo dopo le defezioni che abbiamo sofferto nei mesi di gennaio e febbraio. Abbiamo ritrovato bene i calciatori che hanno giocato in Nazionale, dovremo riprendere il filo da dove ci eravamo lasciati prima della sosta. Cosa ci manca rispetto alle squadre davanti? La Lazio è una squadra fortissima che se l'è sempre giocata al meglio: alla viglia del campionato, però, l'Inter era considerata come l'anti-Juventus. Abbiamo qualche punto di ritardo, ma siamo pronti a disputare nel migliore dei modi le ultime giornate di campionato".