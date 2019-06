Arriva? Non arriva? Intanto, in attesa che la trattativa con il Real Madrid possa sbloccarsi, a Napoli l'attesa per James Rodriguez si fa già spasmodica. A dire il vero era già accaduto 12 mesi fa per altri nomi di peso come Arturo Vidal e David Luiz, nella convinzione - errata - che il solo Carlo Ancelotti in panchina fosse sufficiente come garanzia per regalare alla piazza qualche botto di mercato. Questa volta però è tutto più concreto, più vero. Ed è un matrimonio che, se celebrato, avrebbe tutti i crismi per durare a lungo e in serenità.

A Napoli serve una scossa per risvegliare la piazza

San Paolo semivuoto, entusiasmo ai minimi storici, risultati non all'altezza delle aspettative. L'anno primo dopo Sarri, e contemporaneamente anno primo con Ancelotti in panchina, è filato via quasi senza accorgersene. Il Napoli ha chiuso con un più che onorevole secondo posto in campionato, ma alla fine della fiera non ha lottato per nessun obiettivo. Non per lo scudetto, finito nelle mani della cannibale Juventus già da agosto; non per la Coppa Italia, precocemente abbandonata; e nemmeno per l'Europa League, solo sognata prima di un brusco ritorno alla realtà contro l'Arsenal. Nel mirino Aurelio De Laurentiis, per qualche scelta e qualche dichiarazione poco felici, ma anche lo stesso Ancelotti, considerato eccessivamente aziendalista a dispetto di una rosa che, in relazione al triennio precedente, non è stata migliorata in modo sensibile. Ecco perché James Rodriguez rappresenterebbe il giocatore ideale per risvegliare un ambiente sopito e depresso. Mancino delicato, curriculum che parla da solo, qualità sopra la media. Uno che, quasi da solo, ti alza il livello tecnico della rosa. E se pure De Laurentiis, dopo aver disprezzato tanti campioni - Benzema, Di Maria - apre al "costosissimo sacrificio", significa che l'amore può sbocciare davvero.

James ha bisogno di fiducia e amore

Se Napoli ha bisogno di riaccendere la scintilla, lo stesso vale per James Rodriguez. In un senso completamente diverso, però. Il raffinato colombiano deve ritrovare quella fiducia che al Bayern ha avuto solo a tratti, e che al Real Madrid, per nulla intenzionato a tenerlo dopo la conclusione del prestito bavarese, non può ricevere. Il San Paolo, in questo senso, sarebbe l'ideale per un tipo caldo, sanguigno e passionale come lui. Il tifo azzurro, in attesa ovviamente di vederlo sul campo, lo eleggerebbe immediatamente a beniamino. Come era accaduto nel 2013 con Gonzalo Higuain, fino a oggi l'ultimo acquisto davvero sensazionale dei partenopei. Tanto che c'è già chi si sta sfregando le mani assistendo alle prestazioni di James in Copa America: torneo nel quale, tra un lancio millimetrico e un assist con l'esterno, ha contribuito a lanciare la Colombia ai quarti di finale senza perdere nemmeno un punto.

Il fattore Ancelotti: il feeling tra i due può essere decisivo

A rendere lo scenario addirittura ideale, poi, c'è la presenza di Carlo Ancelotti, che James lo ha allenato in due occasioni distinte: al Real Madrid nel 2014/15 e al Bayern nella prima parte del 2017/18. "Mi auguro che possa venire al Napoli. Tra i due c'è un bel rapporto. Essere nuovamente allenato da Ancelotti piacerebbe molto a James", ha confermato qualche tempo fa Hernan Ospina, suocero del mancino nonché padre del portiere David. Non è insomma un caso che, come rivelato da De Laurentiis, l'acquisto di James sia stata una richiesta esplicita da parte dell'allenatore. Il ruolo? Mezzala in un nostalgico 4-3-3, magari, o trequartista dietro a una o due punte. Dettagli, in questo caso: quel che importa davvero è la volontà del Napoli di ricostruirsi attorno a James Rodriguez. Ed è tutto ciò di cui il colombiano ha bisogno. Il punto di partenza per un amore duraturo, insomma, pare essere il migliore possibile.