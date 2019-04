Allegri: "Resto alla Juventus ma vanno discussi i programmi futuri"

" Sono molto contento, un traguardo importante e difficile. Vincere non è mai semplice al termine di una stagione straordinaria "

Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria dello Scudetto.

" Dispiace per l'eliminazione in Champions, martedì abbiamo peccato sotto l'aspetto psicologico. La squadra quando subisce gol non deve scomporsi e disunirsi. Oggi invece la squadra nelle difficoltà è stata brava, ordinata e alla fine l'abbiamo portata a casa "

Ha aggiunto in seguito Allegri. "E' uno Scudetto, l'ottavo, da festeggiare. Una cavalcata di 33 giornate, vincendolo a 5 giornate dalla fine. Era molto importante vincerlo oggi, perchè abbiamo un calendario difficile e con tanti giocatori infortunati che difficilmente recupereranno", ha dichiarato ancora Allegri. In ottica futura, il tecnico bianconero ha poi annunciato che "farò degli esperimenti anche per provare i giocatori in posizioni diverse per giocare in modo differente.

"Resto ma..."

"Il dispiacere per quanto successo resta, ma vincere è sempre speciale, non è stato facile come lo si vuol far passare. L'annata è stata complessa, siamo stati bravi a tenere il piede pigiato sull'acceleratore per 33 partite". Così Allegri ha commentato la conquista dello scudetto, arrivata a pochi giorni dall'uscita di scena dalla Champions. "Abbiamo diversi infortunati, alcuni non rientreranno fino a fine stagione. Purtroppo non avevamo dei ricambi per gestire i giocatori e ruotare, abbiamo pagato uscendo dalla Champions e dalla Coppa Italia", ha sottolineato il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport. "Ora mi godo questo scudetto e ringrazio i calciatori e chi ha lavorato con me, vincere il campionato non è mai facile". Sul futuro, ha aggiunto:

" Confermo che resto, ma non abbiamo ancora parlato. Il contratto non c'entra, bisogna discutere di programmi futuri "

Allegri ha poi parlato di Dybala: "La sua stagione è stata buona, soprattutto fino a gennaio. Abbiamo giocato tante partite con lui, Ronaldo e Mandzukic. Ronaldo è un centravanti atipico ma è un goleador, basti vedere la partita con l'Ajax. Vicino a lui ci vuole un attaccante con caratteristiche diverse e Dybala ha raccordato molto". Allegri è tornato alla sconfitta contro l'Ajax: "Abbiamo fatto un errore, prendendo quattro ripartenze nel secondo tempo. Anche con la Fiorentina l'abbiamo fatto. La spiegazione è semplice: quando prendiamo un gol perdiamo lucidità e serenità. Le partite sono lunghe, c'è tempo e spazio per rimediare. Con l'Ajax mancava mezz'ora, sarebbe bastato fare un gol alla fine. Negli imprevisti bisogna rimanere fermi, nessuna cosa deve scalfire: in questo bisogna migliorare", ha aggiunto.

" Dybala è un giocatore della Juve e resta alla Juventus "

Lo ha detto Fabio Paratici, chief football officer della Juve, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dello Scudetto.