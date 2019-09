Juve, lutto per Alex Sandro: in dubbio per la Spal. Per Sarri è emergenza terzini

L'emergenza terzini in casa Juve rischia di diventare un caso. Agli infortuni di Danilo e De Sciglio, Sarri deve aggiungere l'improvvisa partenza destinazione Brasile di Alex Sandro: il difensore brasiliano è stato costretto a rientrare in patria per un lutto familiare ed è a rischio per la partita contro la Spal, in calendario sabato 28 settembre alle 15 allo Stadium. La sua presenza sarà oggetto di una decisione ponderata tra giocatore e società nei prossimi giorni.

L'ultimo a raggiungere l'infermeria è stato Danilo che ha dovuto lasciare il campo al 19' di Brescia-Juve per un problema di natura muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una "lesione di grado lieve a carico del bicipite femorale della coscia sinistra". Morale? L'ex Citizen non sarà disponibile prima di metà ottobre. Così come l'ex terzino rossonero e Douglas Costa. Calendario alla mano la mancanza di alternative sulle corsie laterali si protrarrà oltre al match all'anticipo del weekend, anche contro il Bayer Leverkusen in Champions e al Meazza contro l'Inter capolista.

Sarri rischia, dunque, di sfidare la squadra di Semplici con un solo terzino di ruolo, Cuadrado, uno dei migliori nelle ultime uscite bianconere. Le opzioni al vaglio del tecnico toscano potrebbero coinvolgere la promozione di Pietro Beruatto (classe 1998) dall'Under 23 di Pecchia oppure il riadattamento di Demiral, Emre Can o Matuidi.