Juve, Sarri non si preoccupa troppo: "Non è il momento di fare bilanci"

Il pareggio in rimonta contro una selezione coreana non preoccupa Maurizio Sarri. "In questo momento non si possono ancora fare bilanci, abbiamo tanti giocatori a casa. Questa sera abbiamo dato spazio ai giovani, che erano pronti" ha spiegato l'allenatore della Juventus a fine gara attraverso le pagine del sito web ufficiale della società.

Una battuta Sarri la concede anche su Cristiano Ronaldo e sulla sua esclusione dalla partita odiera: “Era previsto che giocasse meno, ma oggi gli ho parlato, ed era molto affaticato, quindi abbiamo deciso di tenerlo a riposo".

La gara di Seoul pone fine al tour asiatico dei bianconeri, che ora scenderanno di nuovo in campo per l'ultima gara di ICC il prossimo 10 agosto a Stoccolma contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Fin qui un bilancio di una sconfitta contro il Tottenham e la vittoria ai rigori contro l'Inter. Sarri ha poi concluso: "Adesso, per 10 giorni ci possiamo allenare senza partite e possiamo fare una buona preparazione".