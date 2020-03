Juve, 121 persone in quarantena e in attesa di tampone. Agnelli: "Anch'io in isolamento volontario"

" In questa difficile fase, pur restando distanti, restiamo uniti e tutti quanti usciremo da questo delicato momento. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso: restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma dobbiamo e vogliamo fare di più: ed è per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna dei raccolta fondi per sostenere il personale sanitario sul territorio, a Torino e nel Piemonte. "

Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, è Andrea Agnelli il primo a raccontare l'isolamento preventivo della Juve. C'è chi ha preferito farlo a casa propria e chi invece al J Hotel, struttura attaccata alla Continassa. Come comunicato sul sito ufficiale dei bianconeri sono 121 le persone coinvolte fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti.

Ognuno di loro dovrà sottoporsi al tampone. La procedura impone la quarantena e il test immediato per chiunque abbia avuto un contatto ravvicinato con il difensore per un tempo superiore a 15 minuti. Agli altri verrà fatto il test nel giro di 4-5 giorni. Cristiano Ronaldo, invece, resta a Madeira. Lì è volato nei giorni scorsi per andare a trovare la madre, reduce da ictus e lì ha saputo della positività di Rugani. Sembra che CR7 abbia deciso di restare nell’isola lusitana fino a che tutto non sarà più chiaro. La Juventus stessa sul suo sito ha scritto che il numero 7 resta "in Portogallo in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso".

Il periodo di inattività avrà inevitabili ricadute sulla stagione dei bianconeri. La squadra se tutto va bene potrà tornare ad allenarsi non prima del 25 marzo, motivo per cui la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione è stata rinviata dalla Uefa nel pomeriggio.