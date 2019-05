Si sarebbe chiuso con una fumata grigia il secondo vertice tra Massimiliano Allegri e la Juventus per pianificare la prossima stagione. Il tecnico livornese ha incontrato alla Continassa la dirigenza bianconera al gran completo: oltre al presidente Andrea Agnelli erano presenti anche il vicepresidente Pavel Nedved e il Chief Football Officer Fabio Paratici. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero ancora tanti i nodi da sciogliere e non sono attese comunicazioni ufficiali da parte della società bianconera nelle prossime ore. Le parti si sarebbero date appuntamento a domani, venerdì 17 maggio, per un nuovo incontro (il terzo nell'arco di 3 giorni) che potrebbe essere quello decisivo in un senso o nell'altro: al momento non è possibile escludere né la permanenza di Allegri, né il suo addio. Nel frattempo in casa Juve le bocche rimangono cucite.

Andrea Agnelli e Massimiliano AllegriGetty Images

Dal rinnovo di Allegri al mercato: tutte le questioni aperte

Le questioni aperte sul tavolo non sono di poco conto, a cominciare da quella relativa al rinnovo del contratto di Allegri, in scadenza a giugno 2020. Appare improbabile - se non impossibile - che il tecnico vincitore di 5 scudetti in 5 anni e la Juventus decidano di iniziare una stagione senza prolungare l'accordo esistente. Logica impone che sarà lo stesso allenatore a chiedere almeno un anno in più con relativo adeguamento di stipendio. Non solo. Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza 5 rinforzi per rendere la squadra ancora più competitiva in tutti i reparti. Quattro invece sarebbero i giocatori con le valigie in mano: i maggiori indiziati a lasciare Torino sarebbero Dybala, Pjanic, Alex Sandro e Douglas Costa.