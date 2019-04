Avrebbe voluto annunciare la notizia del ritiro con la certezza dell’ottavo scudetto consecutivo in bacheca, invece Andrea Barzagli questa notizia l’ha svelata con un clima un pelo più mesto a causa della sconfitta in rimonta contro la SPAL. Un ko che posticipa, almeno di 24 ore, la festa scudetto dei bianconeri ma che non cambia quella che è una decisione sofferta ma consapevole, perché semplicemente il fisico del talentuoso centrale toscano non regge più e gli acciacchi continui gli impediscono di dare quel contributo, che per anni ha reso la retroguardia bianconera, una delle più imperforabili d'Europa.

" "Ci ho pensato molto quest'anno, quando sei calciatore fai fatica a pensare al dopo, poi per via degli infortuni ho avuto tempo per decidere e ho preso la decisione di smettere a giugno - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport - Quale futuro? C'è un po' di confusione, nei prossimi mesi valuterò bene. Devo capire quello di cui sono capace, che sia funzionale a me stesso e ad una società, o almeno a me stesso. Giocare a calcio era il mio sogno da bambino, era quello che volevo e l'ho fatto con entusiasmo. Ora devo trovare qualcosa che mi dia altrettanto entusiasmo" "

Andrea Barzagli contro la SPAL ha giocato la terza partita da titolare della stagioneGetty Images

Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale: con la Juventus ha vinto 15 titoli in 8 anni e mezzo

Campione d'Europa Under 21 con la Nazionale Under 21 nel 2004, Campione del mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi, Andrea Barzagli – che vanta anche una Bundesliga, vinta col Wolfsburg nel 2008-2009 – è approdato alla Juventus nel gennaio del 2011 per 300.000 euro e si è ben presto tramutato in un affare assoluto per i bianconeri. Pilastro della retroguardia a tre di Antonio Conte, la mitica BBC acronimo del pacchetto difensivo bianconero composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini – il difensore originario di Fiesole vince tutto a livello nazionale, partecipando alla rinascita della formazione bianconera: 7 scudetti (l’ottavo arriverà a stretto giro di posta), 4 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia. A Barzagli come a Buffon, Bonucci e Chiellini manca solo la Champions League: sfiorata due volte ma persa entrambe le volte in finale contro Barcellona (2015) e Real Madrid (2017). Nelle prossime settimane insieme ai suoi compagni proverà anche a regalarsi quest’ulteriore trofeo, che renderebbe leggendaria una carriera che già lo è.