Juventus-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Indisponibili: Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Perin

Squalificati:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Indisponibili: Varnier, Toloi

Squalificati: Palomino

Statistiche Opta

L’ultimo successo dell’Atalanta sulla Juventus in Serie A è datato febbraio 2001. Da allora i bergamaschi sono la squadra che ha affrontato più volte una singola avversaria nei cinque maggiori campionati europei (28) senza ottenere neanche una vittoria.

L'Atalanta ha ottenuto tre pareggi (tutti per 2-2) nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in Serie A, da inizio 2017 i nerazzurri sono la squadra che è riuscita a evitare più volte la sconfitta contro i bianconeri.

La Juventus ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe in Serie A contro l'Atalanta, è già la striscia più lunga di successi interni contro i nerazzurri.

La Juventus ha ottenuto due punti nelle ultime tre partite di campionato, non arriva a quattro gare di fila senza successi in un singolo campionato dal 2012.

La Juventus ha pareggiato l’ultima partita interna in Serie A: i bianconeri non rimangono due gare casalinghe senza successi dal 2015.

L’Atalanta ha ottenuto 65 punti in questo campionato, solo una volta ha fatto meglio in una stagione intera di Serie A: 72 nel 2016/17.

Il 64% dei gol dell’Atalanta è arrivato nel secondo tempo (47/73), percentuale record in questo campionato.

Nessuna squadra ha subito più gol dell’Atalanta nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (11).

Cristiano Ronaldo è il giocatore di questo campionato che ha fatto più assist in partite casalinghe: sette passaggi vincenti in casa della Juventus per lui.

Duván Zapata è il giocatore che in questa stagione ha segnato di più contro la Juventus, contando tutte le competizioni (quattro).