Juventus, attesa per il futuro di Allegri ma il divorzio è ancora lontano

Tanto rumore per nulla, almeno per il momento. Le voci di un vertice prima, poi sempre più galoppanti quelle di un divorzio fra Massimiliano Allegri e la Juventus dopo cinque anni con cinque Scudetti vinti consecutivamente. Fino a scoppiare nella tarda serata di mercoledì, quando la voce dell’addio è stata data per certa. La Juventus e il suo dg Fabio Paratici, però, hanno smentito, come riporta Tuttosport, secondo fonti vicine alla società bianconera interpellate dall'ANSA.

La notizia è stata catalogata come priva di fondamento in base a due punti fondamentali: il vertice ("Eravamo tutti in posti diversi") e il divorzio ("Da 15 giorni non c’è stata occasione perché Allegri incontrasse il presidente. Come hanno fatto a litigare o discutere?"). Per la Juventus la linea resta dunque quella dettata dal presidente Andrea Agnelli che tre settimane fa ha confermato Allegri proprio nella notte dell'eliminazione subita per mano dell'Ajax in Champions League.

Sarà così anche fra qualche settimana? Edicola: Juventus, Allegri è un giallo, Inter su Alexis Sanchez e Dzekoe il confronto definitivo dovrebbe esserci dopo il 19 maggio, giorno della festa Scudetto. Nei prossimi giorni - e non oggi perché Agnelli è a Milano per l'assemblea della Lega Serie A - ci sarà dunque il tanto atteso incontro tra la Juventus e Allegri. Le parti parleranno di un possibile rinnovo di contratto perché è impossibile che i bianconeri tengano il tecnico a scadenza: il rinnovo arriverà solo ed esclusivamente se i piani coincideranno e, nell'occasione, si farà anche il punto della situazione su strategie e giocatori, come Dybala e Mandzukic. Se le richieste di Allegri andranno di pari passo con i voleri della società si proseguirà insieme, altrimenti ci sarà una separazione consensuale mantenendo ottimi rapporti. Insomma, Allegri non si sta dirigendo alla corte del PSG e Conte, al contrario molto vicino all'Inter, non sta tornando a Torino. Non resta che aspettare il prossimo giro di giostra.