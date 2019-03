Che fatica per superare l'Empoli! La Juventus ha diversi attenuanti: non c'era Ronaldo, Dybala si fa male prima del match, un po' di acciaccati dopo le Nazionali. Il primo tempo della squadra di Allegri, però, è davvero sottotono con i tifosi dello Stadium che sottolineano il dominio dell'Empoli con qualche fischio di disapprovazione. La squadra di Andreazzoli si conferma, invece, sopraffina dal punto di vista estetico senza, però, badare al sodo. La Juventus così ha la chance di replicare nella ripresa, ed è ancora Moise Kean il protagonista con il gol che salva il risultato e la serata. Il classe 2000 è davvero caldissimo con il 3° gol negli ultimi tre match di campionato. È arrivato il momento che sia titolare anche con la Juventus?

Cronaca

Juventus che parte frastornata dall'infortunio di Dybala e la relativa incertezza tattica, con Bentancur che va a fare il trequartista insieme a Bernardeschi. La prima chance ce l'ha l'Empoli, ma Diego Farias sbaglia tutto calciando addosso a Rugani dopo l'apertura di Caputo. L'Empoli ci prende gusto e va vicino al gol con Krunic in due occasioni, ma in ambo i casi il bosniaco non trova la porta di pochissimo. Bennacer salva tutto su Mandzukić, dall'altra parte è bravo Rugani su Farias. La prima, vera, occasione per la Juventus arriva solo al 31' con il colpo di testa di Mandzukić parato in due tempi da Dragowski. Poi il nulla, con l'Empoli che continua ad attaccare ma senza trovare il gol.

In avvio di ripresa Bernardeschi prova subito a mettere paura a Dragowski, ma il portiere polacco devia in angolo. L'ex Fiorentina ci riprova, su cross di Alex Sandro, senza trovare però la porta con la sua deviazione al volo. Bernardeschi ci prova ancora, dopo la sponda di Mandzukic, ma il suo sinistro è alto. La Juventus resta contratta e Allegri fa entrare Spinazzola e Moise Kean: è proprio quest'ultimo a trovare il gol del vantaggio al 72' dopo la sponda di Mandzukic. Il classe '92 ha anche la chance per il raddoppio, sul servizio di Pjanic, ma Dragowski è bravo a chiudergli la porta. Nel finale si rivede l'Empoli, ma Rugani è provvidenziale a chiudere su Caputo.

La statistica

3 - Moise Kean ispiratissimo in questo periodo: 3 gol in Serie A su tre conclusioni nelle gare con Udinese e Empoli. Non aveva calciato verso la porta contro il Genoa.

Il Tweet

Un primo tempo che però non ha convinto nessuno. Sono arrivati anche i fischi dello Stadium...

Il migliore

Moise KEAN - Entra e segna. Che momento per il classe 2000 che sblocca una partita davvero di difficile interpretazione. È il suo momento.

Il peggiore

Diego FARIAS - Diverse occasioni per l'Empoli nel primo tempo, ma l'ex Cagliari ci pensa sempre un attimo di più perdendo un tempo di gioco. Il brasiliano ha sulla coscienza almeno due grandi chance sprecate.

La dichiarazione

Massimiliano ALLEGRI (All. Juventus)

" Infortunio di Dybala? Con l'Argentina ha preso un colpo sul polpaccio, oggi ha avuto un indurimento e non volevamo rischiarlo. E Ronaldo? Stamattina ha fatto qualcosa, poi vediamo. Lo Stadium ha fischiato? Ci hanno fatto bene i fischi. Abbiamo fatto un pessimo primo tempo, non avevamo distanze e tempi contro un buon Empoli "

Tabellino

Juventus-Empoli 1-0

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; João Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (61' Spinazzola); Emre Can, Pjanić, Matuidi (69' Moise Kean); Bernardeschi (84' M.Caceres), Bentancur; Mandzukić. All. Massimiliano Allegri

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta (80' Acquah), Dell'Orco; Di Lorenzo, H.Traorè, Bennacer, Krunić (79' Uçan), Pajac (80' Pasqual); Diego Farias, F.Caputo. All. Aurelio Andreazzoli

Marcatori: 72' Moise Kean (J)

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1

Ammoniti e Espulsi: nessuno