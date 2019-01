Juventus-Chievo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczensy; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Cuadrado, Barzagli, Mandzukic, Benatia

Squalificati: Pjanic

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Tomovic; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

Indisponibili: Seculin, Cacciatore, Obi

Squalificati:

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto 12 degli ultimi 13 incontri di Serie A contro il Chievo. L’unico pareggio nel parziale risale a settembre 2015 (1-1).

La Juventus è imbattuta nei 15 confronti interni contro il Chievo in Serie A, grazie a 11 vittorie e quattro pareggi: in queste sfide sono stati realizzati 45 gol in totale, esattamente tre di media a match.

In questo campionato solo due volte la Juventus ha subito almeno due reti in una singola partita: contro l’Atalanta a dicembre e proprio contro il Chievo nella prima giornata ad agosto.

La Juventus è con Barcellona, PSG e Werder Brema, una delle quattro squadre ad aver trovato il gol in tutte le partite giocate in stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Nell’ultimo turno del girone d’andata, il Chievo ha ottenuto il suo primo successo in questa Serie A: nei precedenti 16 campionati, i veneti avevano sempre vinto almeno tre gare dopo le prime 19 partite disputate.

La Juventus è il miglior attacco nei primi tempi di questa Serie A (17 gol) - dall'altra parte nessuna squadra ha realizzato meno reti nelle prime frazioni in questo campionato del Chievo (solo quattro).

Sfida tra la squadra che è stata più minuti in vantaggio (Juventus 919’) e quella che invece è stata avanti nel punteggio per meno tempo (Chievo 92 minuti) nel campionato in corso.

Nel corso di questa Serie A, il Chievo e Cristiano Ronaldo hanno segnato lo stesso numero di gol (14).

Contro il Chievo è arrivato il primo gol in Serie A di Federico Bernardeschi (maggio 2015 con la Fiorentina): l’attaccante della Juventus ha risolto la gara d’andata grazie alla rete del definitivo 3-2 al 93º minuto.

L’unica tripletta in carriera in Serie A dell’attaccante del Chievo Sergio Pellissier è stata messa a segno proprio contro la Juventus in trasferta (aprile 2009).