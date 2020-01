Juventus, Demiral preferito a de Ligt in uno scenario in cui gli acquisti estivi non incidono

E così Maurizio Sarri preferisce Merih Demiral a Matthijs de Ligt. Chi l'avrebbe mai detto ripensando a quest'estate, in cui quello dell'olandese - strappato all'Ajax dalla concorrenza del Barcellona - è stato il colpo con la "C" maiuscola di tutta la lunga sessione di calciomercato? Certamente non v'è nulla di definitivo nelle gerarchie attualmente imposte dal tecnico bianconero, certamente, allo stato dell'arte, il difensore turco classe 1998 giunto dal Sassuolo, viene considerato il profilo migliore da affiancare al fianco di Leonardo Bonucci.

Demiral ha scavalcato de Ligt nelle gerarchie di Sarri?

Nonostante Sarri, subito dopo il match contro il Cagliari, abbia difeso apertamente l'olandese assicurando il fatto che abbia i numeri per diventere il più forte del mondo nel suo ruolo, de Ligt è ormai da considerarsi alla stregua di un panchinaro con appena 14’ in campo e tre panchine di fila nelle ultime 4 gare ufficiali. E, al netto dell’imbarcata finale in Supercoppa, con Demiral la Juventus sembra più compatta e meno fragile rispetto che con l’ex Ajax, il quale sta trovando non poche difficoltà ad ambientarsi.

De LigtGetty Images

Quel mercato estivo che, finora, non ha inciso

In generale, alla Juventus, l'intera campagna di rafforzamento della scorsa estate sembra non aver inciso particolarmente. Fatta eccezione per Demiral, oltre a de Ligt, sempre in difesa Danilo è stato impiegato poche volte da titolare (l'ex Manchester City non è ancora arrivato alla doppia cifra di presenze in campionato); a centrocampo, poi, occorre registra un Aaron Ramsey a sprazzi e un Adrien Rabiot ondivago.

Adrien Rabiot face à CagliariGetty Images

...Ma si insisterà su tutti i "nuovi"

E' sempre una questione di tempo, per vedere tutti questi nomi pienamente operativi nella macchina da gioco del "Sarri ball". Oppure, per alcuni di loro, siamo già arrivati ai saluti. Circa de Ligt, nonostante le voci sistematiche relative a un suo futuro al Barcellona, c'è da scommettere sul fatto che la Juventus non rinunci a un investimento di così grande importanza (75 milioni). Si insisterà anche sugli altri, a rigor di logica, considerando che sul piede di partenza, a metà campo, c'è Emre Can, inseguito - tra le atre - da PSG e Manchester United. Gli emissari dei Red Devils erano sugli spalti dello Stadium, contro il Cagliari, per lui e Demiral. Ma per il difensore, Paratici ha già ribadito che - No - non si muoverà da Torino.

Juventus 2019-2020: da sinistra, Merih Demiral ed Emre Can (Getty Images)Getty Images