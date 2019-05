1) Cristiano Ronaldo, così proprio no

Partita dai due volti quella di Cristiano Ronaldo all'Olimpico. Primo tempo brillante impreziosito da un'azione palla al piede degna della PlayStation. Ripresa, invece, non all'altezza di un campione come lui. Sinceramente la provocazione nei confronti di Florenzi è stata gratuita e non gli fa onore. Un bruttissimo gesto, inopportuno, che CR7 ha pagato a caro prezzo sul campo, perché è stato proprio il capitano romanista a sbloccare il risultato.

Cristiano Ronaldo, Alessandro Florenzi, Roma-Juventus, Getty ImagesGetty Images

2) La Juventus ha staccato la spina. E la corsa Champions?

Dopo avere conquistato aritmeticamente l'ottavo scudetto di fila, la Juventus sembra avere staccato alla spina. Prima i pareggi in rimonta contro Inter e Torino, poi la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma per un magro bottino di 2 punti nelle ultime 3 partite. Una flessione troppo evidente per non essere notata, da parte di una squadra che ha stradominato il campionato fino alla conquista del titolo. Perforare la difesa bianconera di questi tempi, insomma, non è certo una missione impossibile. Domenica prossima c'è Juventus-Atalanta, una partita cruciale per la lotta Champions. E i bianconeri di Allegri saranno ancora una volta arbitri della corsa al quarto posto.

3) La migliore stagione di El Shaarawy

I gol di Florenzi e Dzeko e le parate di Mirante, certamente. E poi Stephan El Shaarawy. La vittoria della Roma sulla Juventus ha anche il volto del Faraone, protagonista di una partita a tutto campo e arrivato in condizioni fisiche smaglianti nel momento più importante della stagione. Era dai tempi del Milan di Allegri che non andava in doppia cifra in campionato ma, al di là della ritrovata vena sotto porta, El Shaarawy sta migliorando a vista d'occhio in termini di continuità di rendimento. Contro i bianconeri gli è mancato davvero solo il gol.

Stephan El Shaarawy in azione - Roma-Juventus Serie A 2018-19Getty Images

4) Che Roma sarebbe stata con questo Mirante?

Antonio Mirante, l'eroe che non ti aspetti. A 35 anni (36 il prossimo 8 luglio) il portiere originario di Castellammare di Stabia sta vivendo la classica seconda giovinezza. La sua prova contro la Juventus è stata perfetta. Primo tempo super con almeno 3 parate decisive (una su Cuadrado e 2 su Dybala), ripresa meno impegnativa fatta eccezione per un intervento sicuro su Emre Can. Iniziano a essere tanti quelli che si chiedono come sarebbe stata la stagione della Roma con lui a difendere i pali della porta fin da inizio stagione al posto di un Olsen che, senza ombra di dubbio, qualche punto agli avversari l'ha regalato a suon di papere.

5) Ranieri ha ricompattato lo spogliatoio

Arrivato in punta di piedi con il consueto stile che lo rappresenta, Claudio Ranieri dopo qualche comprensibile difficoltà in avvio (leggasi le brutte sconfitte contro Spal e Napoli) ha preso in mano le redini dello spogliatoio ricompattando una squadra che sembrava essersi smarrita. Quattro vittorie nelle ultime 6 partite hanno consentito ai giallorossi di rimanere aggrappati al treno Champions fino alla fine con un calendario ora decisamente morbido almeno sulla carta (Sassuolo in trasferta e Parma in casa). Era davvero difficile chiedere di più a un allenatore che ha già più volte affermato che a fine stagione la sua strada e quella della Roma si separeranno.