Juventus e Allegri, perché queste vittorie possono essere "pericolose"

Neppure se e quando gli sfidanti sprigionano il massimo e i campioni il minimo: perché costretti (dai rivali), perché ingolfati, perché dominare sempre non si può o perché eccetera eccetera. Al momento del pareggio di Cancelo, la Lazio vinceva per uno a zero: e addirittura su autorete (di un disastroso Emre Can). Il risultato, a essere schietti, avrebbe dovuto essere tre o quattro a zero: penso alle parate di Szczesny su Luis Alberto e, soprattutto, Parolo; al salvataggio di Rugani su Immobile; all’erroraccio dello stesso Immobile.

Invece no, appena un gol di scarto. Una trave, in rapporto alla differenza del gioco; una pagliuzza, in relazione al «fatturato» tecnico dei duellanti. Non a caso, Allegri l’ha sfangata con i cambi. Bernardeschi ha propiziato il primo gol, Cancelo ha firmato l’uno a uno e costretto Lulic al rigore della svolta, trasformato da un Cristiano che aveva passato tutto il primo tempo a sbracciarsi con e contro il mister: avanti, avanti. Allegri avrebbe potuto rispondergli come una domenica, a Bergamo, Pesaola giustificò il catenaccio del Bologna dopo promesse assortite di calcio-champagne: "Me hanno rubato la idea".

Mai vista una Lazio così bella, così padrona, così sprecona. Inzaghi aveva azzeccato ogni dettaglio, persino i restauri a una difesa squinternata. Ed era stata la qualità del suo centrocampo - Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto - a declassare la Tiranna a damigella spaesata, perennemente rannicchiata nelle sue laboriose stanze.

In Europa, non oso immaginare cosa sarebbe uscito da un simile bombardamento. In Italia, non solo la Juventus non ha perso: ha vinto e portato a undici punti il tesoretto sul Napoli. Un margine che, all’alba del girone di ritorno, la colloca su cime difficilmente raggiungibili dagli sherpa della concorrenza.

L’infortunio di Bonucci e l’ingresso di Chiellini non potevano sabotare la trama. La Lazio ha giocato la partita della vita mentre, per un’ora, la Juventus è stata inguardabile, legata com’era alla bussola precaria di Emre Can e a geometrie che nessuno riusciva a cucire. Cristiano e Dybala sono cresciuti appena in tempo per ribellarsi alla deriva, e fermarla. Il marziano attraversa un momento complicato, l’argentino cerca di immedesimarsi in un ruolo che lo porta raramente al tiro. Persino Matuidi, ormai, si inserisce di più: e non è un paradosso.

Bernardeschi a sinistra e Cancelo a destra hanno scalfito le certezze di Inzaghi. Fa sorridere alludere alle assenze di Pjanic e Mandzukic, quando è stata proprio la panchina a rovesciare il destino. Secondo voi, una vittoria come questa cementa l’autostima (visto il modo in cui è stata raccolta dal bidone dell’immondizia della prestazione) o diventa pericolosa in chiave europea (se non si cambia marcia, addio Champions)?