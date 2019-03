Juventus-Empoli in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco, Di Lorenzo; Traoré, Bennacer, Krunic; Pajac; Caputo, Farias. All. Andreazzoli

Arbitro: Federico La Penna

Juventus-Empoli: dove vederla in tv

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

Juventus-Empoli in Live-Streaming

Juventus-Empoli sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati della Juventus (risultati e marcatori)

- Bologna-Juventus 0-1 (67' Dybala)

- Napoli-Juventus 1-2 (61' Callejon; 28' Pjanic, 39' Can)

- Juventus-Udinese 4-1 (11', 39' Kean, 67' rig. Can, 71' Matuidi; 84' Lasagna)

- Juventus-Atletico Madrid 3-0 (27', 48' 86' rig. Ronaldo)

- Genoa-Juventus 2-0 (72' Sturaro, 81' Pandev)

Ultimi 5 risultati dell'Empoli (risultati e marcatori)

- Empoli-Sassuolo 3-0 (34' Krunic, 37' Acquah, 60' Farias)

- Milan-Empoli 3-0 (49' Piatek, 51' Kessie, 67' Castillejo)

- Empoli-Parma 3-3 (18' Dell'Orco, 59' rig. Caputo, 90' aut. Alves; 13' Gervinho, 45' Rigoni, 82' Alves)

- Roma-Empoli 2-1 (9' el Shaarawy, 33' Schick; 12' aut. Juan Jesus)

- Empoli-Frosinone 2-1 (20' rig. Caputo, 38' Pajac; 70' Valzania)

Juventus-Empoli: informazioni

Serie A | 29esima giornata

Data, orario e luogo: sabato 30 marzo 2019, ore 18:00, Allianz Stadium, Torino