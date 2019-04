Juventus-Milan in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczensy; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Mandzukic, Kean. All. Allegri

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Bakayoko; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

Arbitro: Michael Fabbri

Juventus-Milan: dove vederla in tv

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale 201 del satellite (382 o 112 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A canale 202 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

Juventus-Milan in Live-Streaming

Juventus-Milan sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati della Juventus

- Juventus-Udinese 4-1 (11', 39' Kean, 67' rig. Can, 71' Matuidi; 84' Lasagna)

- Juventus-Atletico Madrid 3-0 (27', 48' 86' rig. Ronaldo)

- Genoa-Juventus 2-0 (72' Sturaro, 81' Pandev)

- Juventus-Empoli 1-0 (72' Kean)

- Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Ultimi 5 risultati del Milan

- Milan-Sassuolo 1-0 (aut. Lirola)

- Chievo-Milan 1-2 (41' Hetemaj; 31' Biglia, 57' Piatek)

- Milan-Inter 2-3 (57' Bakayoko, 71' Musacchio; 3' Vecino, 51' De Vrij, 67' rig. Martinez)

- Sampdoria-Milan 1-0 (1' Defrel)

- Milan-Udinese 1-1 (44' Piatek, 64' Lasagna)

Juventus-Milan: informazioni

Data, orario e luogo: sabato 6 aprile 2019, ore 18:00, Allianz Stadium, Torino