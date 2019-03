Juventus-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Dybala, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Cuadrado, Barzagli, Douglas Costa, Khedira, Ronaldo

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Dragowsky; Veselj, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli

Indisponibili: Polvani, Antonelli, Mchedlidze, La Gumina

Squalificati: Silvestre (1)

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto tutte le ultime sette partite di campionato contro l’Empoli, subendo soltanto due gol nel parziale.

La Juventus ha guadagnato 31 punti dei 33 disponibili in casa contro l’Empoli in Serie A: le ultime sette gare interne hanno visto sette successi dei bianconeri, con soltanto due gol segnati dai toscani.

La Juventus ha perso nell’ultimo turno contro il Genoa: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno subito due KO di fila in Serie A risale all’agosto 2015.

La Juventus ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe: i bianconeri non arrivano a cinque gare interne con tre o più reti in Serie A dal febbraio 2014.

In tre delle quattro occasioni in cui l’Empoli ha ottenuto 25 o meno punti dopo 28 giornate di campionato, è poi retrocesso a fine stagione: fa eccezione il 2005/06, unica di queste stagioni disputata da squadra neopromossa.

L’Empoli è, con il Chievo, una delle due squadre del campionato a non aver ancora vinto in trasferta: quattro pareggi e nove sconfitte per i toscani.

Soltanto l’Atalanta ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus in questo campionato (12 vs 11), mentre l’Empoli è la squadra che ne ha realizzati meno (due) con questo fondamentale – quella toscana è anche la squadra che ha subito più reti di testa (12).

L’Empoli è la squadra che ha perso più punti (18 al pari della SPAL) da situazione di vantaggio in questo campionato, mentre soltanto l’Atalanta (14) ne ha guadagnati più della Juventus (13) una volta sotto nel punteggio.

Dopo tre partite di campionato in cui ha sia segnato che fornito un assist, l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, non ha partecipato a nessuna rete nelle ultime due.

Tra i giocatori attualmente all’Empoli, soltanto Giovanni Di Lorenzo ha segnato un gol in trasferta nel 2019: un autogol di Juan Jesus e una rete di Miha Zajc completano il bilancio.