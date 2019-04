Juventus-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Caceres (15 giorni), Chiellini (da valutare), Perin (30 giorni), Mandzukic, Douglas Costa, Dybala, Khedira

Squalificati: –

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Fernandes, Veretout, Gerson, Biraghi; Muriel, Simeone. Allenatore: Montella

Indisponibili: Pjaca (stagione finita)

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più partite in Serie A (76) e quella contro cui ha la più bassa percentuale di vittorie (21% del totale delle gare giocate).

La Juventus ha sempre battuto la Fiorentina allo Stadium in Serie A: sette vittorie su sette incontri, con 14 gol segnati nel parziale (esattamente due di media a match).

La Juventus 2018/19 è solo la terza squadra della storia in Serie A capace di vincere 27 delle prime 32 giornate di campionato, dopo la Juventus 2013/14 e la Juventus 2017/18.

La Fiorentina ha collezionato fin qui 16 pareggi in questo campionato (tra cui cinque nelle ultime otto partite): il record per i viola in un torneo di Serie A sono i 19 pareggi del 1970/71 (terminato però dopo 30 giornate).

In caso di vittoria del titolo nel prossimo turno, la Juventus eguaglierebbe l’Inter del 2006/07, l’unica squadra capace finora di vincere lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo nell’era dei tre punti a vittoria.

La Fiorentina non ha trovato il gol nelle ultime due giornate di campionato: non rimane a secco di gol per tre gare consecutive dal febbraio 2012 in Serie A.

La prossima sarà la partita numero 150 della Juventus allo Stadium in Serie A: 126 vittorie finora (85% del totale) e 333 gol segnati dai bianconeri.

Federico Bernardeschi (831) e Mario Mandzukic (687) della Juventus sono gli attaccanti che hanno giocato più minuti in Serie A nel 2019 senza trovare la via del gol.

La prima delle due doppiette in Serie A dell’attaccante della Juventus, Moise Kean, è arrivata contro la Fiorentina, nel gennaio 2018, quando vestiva la maglia del Verona.

L’unico giocatore della rosa della Fiorentina ad aver segnato almeno un gol contro la Juventus è Giovanni Simeone: l’argentino trovò la sua prima doppietta nel massimo campionato contro i bianconeri nel novembre 2016, con la maglia del Genoa.