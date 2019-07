Juventus: Higuain c'è, Cristiano Ronaldo arriva sabato: Sarri inizia il ritiro con 20 convocati

Higuain, Cancelo, Perin e Mandzukic sì, Cristiano Ronaldo con Blaise Matuidi arriverà solo sabato. Domani mattina con il ritrovo alla Continassa per le visite mediche ed il primo allenamento riparte ufficialmente la stagione della Juventus, campione d’Italia, agli ordini del neotecnico bianconero Maurizio Sarri.

L’ex allenatore di Chelsea e Napoli ha convocato 20 calciatori della prima squadra fra cui spiccano i nuovi acquisti: Rabiot, Ramsey, Demiral e Buffon ma anche diversi elementi il cui futuro nei ranghi della Vecchia Signora dovrebbe avere i giorni contati come Cancelo, Perin (nelle ultime ore dato anche come possibile rinforzo di mercato del Benfica), Mandzukic e, ovviamente, Gonzalo Higuain che riabbraccerà Maurizio Sarri e proverà a convincerlo a meritarsi un posto in squadra, respingendo la suggestione Roma che resta sempre sullo sfondo. Chi potrà godere di un bonus supplementare di vacanze è Cristiano Ronaldo, che arriverà insieme a Blaise Matuidi, sabato e inizierà a lavorare agli ordini del nuovo tecnico a partire dal weekend. Solo nelle prossime settimane – in prossimità con la partenza per gli USA, si aggregheranno anche i giocatori impegnati in nazionale come Kean, Dybala e Alex Sandro.

I convocati

Buffon, Perin, Pinsoglio, Szczesny, Bonucci, Cancelo, Chiellini, Demiral, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic, Pjaca.

Gli Under 23: Loria, Beruatto, Coccolo, Di Pardo, Clemenza, Frederiksen, Kastanos, Muratore, Touré, Mavididi, Peeters, Pereira, Zanimacchia.