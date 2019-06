Juventus: il Buffon "capitano poco giocatore" mi lascia perplesso

Quest’ultimo, poi, non l’ho proprio capito. Su Buffon portiere, chapeau; sul resto, viceversa, non sempre. E non solo per il bidone d’immondizia al posto del cuore.

Riassunto delle puntate precedenti. Alla vigilia della stagione 2017-2018, Andrea Agnelli gli aveva comunicato l’intenzione di reclutare, dalla Roma, Wojciech Szczesny. Da parte sua, la bandiera aveva confermato il progetto di lasciare dopo il Mondiale di Russia, quando arrivarci sembrava ancora, se non proprio una formalità, almeno un’opportunità. Senonché in Russia non ci andammo e a Buffon tornarono le fregole. Ma ormai il dado era tratto: Szczesny titolare e Mattia Perin vice. Da qui l’esilio a Parigi.

Bonucci si trascinava problemi, ma anche soluzioni: sul piano tattico, soprattutto. Buffon? «Capitano poco giocatore» in un campionato da secondo del polacco, e poi boh, un impiego in società. Il tutto, in coincidenza con il taglio epocale dal calcio di Massimiliano Allegri al calcio di Maurizio Sarri. Ho letto dell’idea di creare un «muro» a difesa del catechismo sarriano: da Fabio Paratici ad Andrea Barzagli, a Buffon. Non vorrei che, a forza di proteggere il nuovo tecnico, si finisse per snaturarlo. Come se si avesse paura di qualcosa che, in attesa dei risultati e del bel «giuoco», sinceramente mi sfugge. Operato a una spalla e fuori fino a ottobre, Perin non ha convinto.

Dunque, un rincalzo serve. Rimane il discorso di Szczesny. Immagino che sarà stato interpellato «prima» e non semplicemente avvisato «dopo». Il portiere, in passato, giocava sempre: anche nelle coppe. Troppo delicato, il ruolo. Fu Arrigo Sacchi, se non ricordo male, uno dei primi a ruotarli (Giovanni Galli, Andrea Pazzagli). Buffon è Buffon, un’ombra gloriosa di 41 anni. Le lacrime elastiche e gli addii lunghi sono i più insidiosi, per i diretti interessati e per l’ambiente.

Dicono che la bocciatura parigina l’abbia segnato; dicono pure che abbia un gran bisogno di soldi e una gran voglia di record (massimo di presenze in serie A, 640 contro le 647 di Paolo Maldini); e che Andrea, irremovibile con Antonio Conte, con Gigi abbia scelto di fare uno strappo alla regola.

L’operazione mi lascia molto perplesso, al di là dei patti che verranno firmati e dovranno essere chiari, limpidi. Impossibile, oggi, quantificare il peso netto di Buffon. Non solo: scritto che il rosso del bilancio comporterà almeno una cessione eccellente, le ultime mosse della Famiglia sembrano scosse di flipper. Guerra e pace con Bonucci, al Diavolo Gonzalo Higuain, avvento del Cristianesimo, via Beppe Marotta, via Allegri e largo a Sarri, ingorgo Buffon. Il primo safari del trentaquattrenne «Cierre» ha portato solo uno scudetto, l’ottavo. E, deduco, un sacco di domande sulla Champions e dintorni.

Non discuto Buffon. Discuto il suo ritorno. Voi?