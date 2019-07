Juventus, Kean ai saluti: i bianconeri trattano con l'Everton e fissano il prezzo a 40 milioni

Secondo quanto riferito dalla squadra di mercato Sky Sports News la Juventus starebbe valutando seriamente la possibilità di cedere il proprio attaccante Moise Kean all'Everton. Sarebbero addirittura già intercorsi i primi contatti con il club inglese per parlare del ragazzo classe 2000 autore di 7 gol complessivi la scorsa stagione con la maglia bianconera.

La Vecchia Signora avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell'attaccante a 40 milioni di euro, chiedendo tuttavia di inserire nel contratto il diritto di "recompra" per garantirsi la possibilità del riacquisto in futuro. Nel frattempo l'Everton ha piazzato un colpo in uscita che potrebbe essere propeuditico per entrate imminenti: il centrocampista senegalese classe 1989 Idrissa Gueye si è infatti accassato al PSG per una cifra prossima ai 28 milioni di euro.

Kean esulta dopo il primo gol segnato all'UdineseGetty Images

La nostra opinione: Ci sono evidenti problemi di esubero nel reparto avanzato bianconero, specialmente qualora la Juventus volesse acquistare un top player là davanti (Icardi o chi per lui); le strade di Kean e del club bianconero sono dunque destinate a separarsi per un "addio" o un "arrivederci". Di certo, col senno di poi, tornano alla mente i moniti di Allegri sulla gestione del ragazzo e i pericoli che si possa perdere per strada: per Kean è arrivato il momento di mettere la testa a posto e di fare sul serio; la Premier League, in questo senso, può essere la vetrina giusta per lui. Le qualità le ha, ora deve dimostrare di avere anche "la testa".