Juventus, Khedira dovrà operarsi al ginocchio destro: stagione finita

Per le prossime gare la Juventus non avrà a disposizione Sami Khedira. Il centrocampista, rende noto il club bianconero, accusa infatti delle problematiche al ginocchio destro in corso di accertamento e per le quali si rende necessario un approccio chirurgico. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione questa mattina al Jtc, iniziando a lavorare in vista del match contro la Fiorentina di sabato con una serie di esercitazioni tecnico tattiche. Domani, vigilia della sfida contro i viola, la squadra sarà in campo nel pomeriggio. Prima della seduta, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. L'appuntamento è fissato per le 13 all'Allianz Stadium.

Obiettivo "tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione". Sami Khedira, centrocampista della Juventus, chiarisce sulle sue pagine social in merito all'operazione chirurgica cui verrà sottoposto. "Dopo quattro mesi di dolore continuo al ginocchio - alcuni giorni peggio di altri - ho deciso di sottopormi ad un intervento chirurgico per guarire completamente", spiega il tedesco. "L'operazione è prevista nelle prossime due settimane. Il mio obiettivo principale è tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione. Non vedo l'ora - conclude il bianconero - di lottare per raggiungere nuovamente i nostri obiettivi nella prossima stagione".